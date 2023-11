Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Weihnachtsdekoration basteln, ein Aktionstag für berufliche Zukunft, Pläne für das Bergwerk Bischofferode und mehr. Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld kurz und knapp.

Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien

Der Regionalverband Obereichsfeld des Naturschutzbundes (Nabu) lädt am Dienstag, 21. November, von 17 Uhr bis 19 Uhr zum gemeinsamen Basteln in das Naturschutzzentrum Reifenstein ein. „Wir werden aus Naturmaterialien schöne Gestecke und Kränze fertigen. Gern dürfen die Teilnehmer, im Sinne des Recyclings, bereits genutzte Accessoires mitbringen und wieder verwenden“, erklärt Katrin Lehmann vom Naturschutzbund. Auch Kinder und Enkelkinder sind willkommen. Die Teilnahme kostet 15 Euro für jeden Erwachsenen, Nabu-Mitglieder zahlen zwölf Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen zahlen nichts. Zusätzlich fallen Materialkosten von 15 Euro an. Anmeldung bis 18. November unter: 01578/2900165 oder per E-Mail an k.lehmann@eichsfeld.nabu-thueringen.de.

Digitaler Aktionstag für berufliche Zukunft

Die Agentur für Arbeit Nordthüringen bietet am Donnerstag, 16. November, einen digitalen Aktionstag für die berufliche Zukunft an. Das Programm reiche von A wie Arbeitswelt bis Z wie Zufriedenheit im Beruf, heißt es aus Nordhausen. Ab 9 Uhr geht es um neue Anforderungen und Wege aus dem Weiterbildungsdschungel. Die Expertinnen und Experten für Berufe, Weiterbildung und Arbeitsmarkt stehen darüber hinaus an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr unter der thüringenweiten Hotline 0361/30 22222 für individuelle Beratungen zur Seite. Informationen und Anmeldung unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-mitte/aktionstag.

Unternehmen informiert über Haldenwasser-Pläne

Über ihre Pläne zum Einleiten konditionierter Haldenwässer in das ehemalige Bergwerk Bischofferode informiert die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) am Montag, 27. November, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bischofferode. Mitarbeiter des Bergbausanierers werden an diesem Abend das geplante Vorhaben und die damit verbundenen Maßnahmen vorstellen und erläutern. Anrainer und Interessierte sind zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.

Die eigene Familienchronik digital selbst erstellen

Die Geschichte der eigenen Familie lässt sich, wie viele Aspekte heutzutage, auch digital abbilden. Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld bietet am Samstag, 18. November, von 9 Uhr bis 12.15 Uhr einen Einführungskurs für das Programm „Ahnenchronik“. Computergrundkenntnisse sind erforderlich. Der Kurs findet in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7-11, statt und ist auch für Senioren geeignet, heißt es. Anmeldung: 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de.

Polizei lädt zum Benefiz-Konzert in die Kirche

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt am Samstag, 9. Dezember, um 17 Uhr zum Weihnachts-Benefizkonzert des Polizeiorchesters Thüringen in die katholische Kirche nach Birkungen ein. Dabei werden auch Spenden für den Verein „Bürger und Polizei“ gesammelt, der es sich zum Ziel gesetzt hat, polizeiliches Handeln transparent zu machen und Kriminalitätsursachen festzustellen.

Vorschläge der Bürger gefragt

Der Kreisverband der Grünen lädt Sonntag, 19. November, ab 12 Uhr zur öffentlichen Wahlplanung in die Wilhelmstraße 99, in Heiligenstadt ein. Es geht um die Leitlinien für das Wahljahr 2024. „Wir möchten einen transparenten Prozess entwickeln und die Anregungen aus der Bevölkerung mit in unsere Positionen einfließen lassen“, so Kreissprecherin Katharina Pätzold das Vorhaben. Anmeldung: vorstand@eichsfeldgruene.de.

Verspielte Tage und Einstimmung in den Advent

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder lädt Interessierte vom 1. bis 3. Dezember zu einem Wochenende mit verschiedenen Gesellschaftsspielen für Groß und Klein ein. Zeitgleich kann man sich hier auch auf die Weihnachtszeit einstimmen und gemeinsam den Beginn der besinnlichen Tage genießen. Anmeldung bei der Ferienstätte Uder unter 036083/42311 oder per E-Mail an info@bfs-eichsfeld.de