Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Adventskonzert der Eichsfelder Musikschüler

Die Schülerinnen und Schüler der Eichsfelder Musikschule laden am Sonntag, 3. Dezember, zum traditionellen Adventskonzert nach Leinefelde ein. Ab 16 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Lehrern ein abwechslungsreiches Programm spielen. Die Gäste können sich auf bekannte und neue Weisen, die von den Schülern im Konzertsaal der Musikschule in der Straße der Einheit 39 dargeboten werden, auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen lassen. Der Eintritt ist frei. Zudem lädt die Musikschule am 17. Dezember um 15 und um 17 Uhr in den Bernsteinsaal in Leinefelde ein. Dann führen die Kinder der Musical-AG das Musical „Zauberhaftes Weihnachtsfieber“ auf.

Weihnachtsgeschichten bei den Hoftieren

Das Gut Herbigshagen lädt zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag im Schaustall ein. In gemütlicher Atmosphäre wird am Mittwoch, 6. Dezember, von 14.30 bis 17 Uhr, eine Adventsgeschichte vorgelesen, bevor es für die Kinder heißt: Eimer und Schaufel in die Hand und Mithelfen beim Versorgen der Hoftiere. Die Erwachsenen dürfen gern zuschauen oder sich schon am Lagerfeuer wärmen. Zum Ausklang gibt es für alle heißen Apfelpunsch und Stockbrot. Am 12. Dezember findet die letzte Veranstaltung im Natur-Erlebniszentrum in diesem Jahr statt, ebenfalls von 14 bis 17 Uhr, und wieder geht es in den Stall. Anmeldung und Information unter Telefon: 05527/914208.

Weihnachtsmarkt und Berufsmesse in Breitenworbis

Zum Weihnachtsmarkt lädt die Regelschule Breitenworbis am Donnerstag, 7. Dezember, ab 14.30 Uhr ein. Nach dem Eröffnungsprogramm gibt es Buden mit Leckereien und heißen Getränken auf dem Schulhof sowie selbst gebastelte Dekoartikel. Weiter heißt es in der Ankündigung: Der Schulchor singt, und der Nikolaus kommt. Gleichzeitig ist auch Tag der offenen Tür. Höhepunkt für jugendliche Gäste dürfte dabei die Berufsmesse sein, bei der rund 30 Eichsfelder Unternehmen sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten präsentieren. Das Angebot reicht von A wie Altenheim bis Z wie Zementwerk. Grundschülerinnen und Grundschüler sind derweil eingeladen, ihre künftige Regelschule bei einer Schulhaus-Rallye zu erkunden.

Weihnachtsbäume auf dem Schulenberg in Bockelnhagen

Weihnachtsbäume werden ab jetzt wieder auf dem Schulenberg verkauft. Um die Stimmung in der Weihnachtszeit zu fördern, so der Besitzer der Plantage, Erwin Pomrehn, wird jedes Jahr etwas Neues geboten. In diesem Jahr hat er zusammen mit Freunden eine Tannen-Pyramide entwickelt und gebaut. Die Pyramide, die einem Schwibbogen sehr ähnlich sei, errege schon Aufmerksamkeit. Kleine hängende Spitzen drehten sich im Wind, und nicht nur Kinder hätten ihre Freude daran. Auch zum Weihnachtsmärktchen, das im Dorfgarten stattfindet, werden die beiden Pyramiden zu bewundern sein. Am 3. Advent, von Freitag bis Sonntag, gibt es auf dem Schulenberg außerdem eine Glühweinaktion.

Classic Brass in Berlingerode

Erstmals gastiert Classic Brass am Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, in der Berlingeröder Kirche. Die fünf Musiker wollen festlichen Glanz zur Vorweihnachtszeit versprühen, denn neben weihnachtlichen Klängen aus aller Welt, bringen sie klassische Melodien von Bach, Händel, Tschaikowsky und anderen Meistern zu Gehör. Eintritt frei, um einen Beitrag zur Kostendeckung wird gebeten. Termin: Montag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, Kirche Berlingerode. red

Eichsfelder Naturschützer treffen sich

Die Mitglieder des Naturschutzbeirates des Eichsfeldes treffen sich am Mittwoch, 6. Dezember, um 16 Uhr, im Haus 7 des Landratsamtes in der Heiligenstädter Bahnhofstraße 5c zu ihrer nächsten Sitzung. Unter anderem befassen sie sich laut Tagesordnung mit den Berichten der Landschaftspflegeverbände. Zudem erhalten sie einen Sachstandsbericht zum Naturmonument „Grünes Band Thüringen“ und einen Exkursionsbericht auf den Bornberg.