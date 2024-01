Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Eichsfeld Eine Jahresversammlung, ein Tag der offenen Tür, ein besonderer Ort für Trauernde und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Jahresversammlung der Leinefelder Vereine

Zur Jahresversammlung der Vorsitzenden aller Leinefelder Vereine lädt Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU) am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr in die Räume des Schützenvereins in der Birkunger Straße 33 (ehemaliges Hallenbad) ein. Auf der Tagesordnung stehen neben der Auswertung des vergangenen Jahres auch die Vorbereitung des Stadtfestes und des Weihnachtsmarktes. Besprochen werden sollen auch anstehende Vereinsjubiläen. Für Anfragen und Anregungen ist an diesem Tag ebenfalls Zeit. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Tag der offenen Tür

Das Leibniz-Gymnasium Leinefelde veranstaltet am Samstag, 13. Januar, von 9 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür. Die Schüler der 4. Klassen erhalten dabei einen Einblick in ihre zukünftigen neuen Unterrichtsfächer. Eltern können bei dieser Gelegenheit mit den Lehrkräften ins Gespräch kommen. Auch Schüler, die von der Realschule oder nach der 10. Klasse ans Gymnasium wechseln möchten, können sich an diesem Tag umfassend informieren. Zu diesem Thema gibt es um 9.30 Uhr eine Informationsstunde. Geplant ist im Laufe des Vormittags außerdem ein Konzert der Schulband. Auch ehemalige Schüler und Lehrer sind willkommen. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 03605/513483 gebeten.

Gemeinsamer Austausch für Trauernde

Die Caritas in Heiligenstadt bietet auch in diesem Jahr das Trauercafé für Menschen an, die eine geliebte Person verloren haben. Hier können sie sich bei Kaffee und Kuchen austauschen. Das erste Trauercafé im neuen Jahr ist am Mittwoch, 10. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Caritashaus Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3. Im weiteren Verlauf des Jahres ist das Trauercafé an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet, ausgenommen sind die Monate Juli und August. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 03606/50970 oder E-Mail sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de.

Krippenausstellung in der Heimatstube

Die Küllstedter Weihnachtskrippenausstellung ist noch bis Ende Januar in der örtlichen Heimatstube zu sehen. Aus diesem Grund ist diese an den Januar-Wochenenden jeweils samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In der Woche ist ein Besuch nach vorheriger Terminabsprache unter der Telefonnummer 036075/56891 oder per Mail an gv-kuellstedt@t-online.de ebenfalls möglich.

Blutspende in Teistungen und Berlingerode

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bittet am Donnerstag, 11. Januar, von 16.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende in die Grundschule nach Teistungen. Eine weitere Blutspende-Aktion findet am Montag, 15. Januar, ebenfalls von 16.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Berlingerode statt. Jeder Spender ist willkommen, für das leibliche Wohl ist jeweils gesorgt.