Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und dem Landkreis Göttingen

Die Anwendung von wilden Wurzeln wird in einem Seminar gezeigt. Eichsfelder erhalten Informationen zum Thema „Letzter Wille“. Zum Thema Heizkosten kommt ein Beratungsmobil nach Heiligenstadt.

Verwendungsmöglichkeiten wilder Wurzeln kennenlernen

Der Herbst ist die Zeit, um nach Wurzeln zu graben. In und um den Schaugarten Schönhagen wächst nicht nur bekanntes Wurzelgemüse, sondern auch viele unbekannte Kulturpflanzen und Wildkräuter, deren Wurzeln essbar sind und heilsame Wirkungen haben. Daher lädt der Verein Kuhmuhne am Samstag, 21. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zum Seminar „Wilde Wurzeln“ ein. Die Teilnehmer entdecken an diesem Tag die Wurzeln mit allen Sinnen, lernen die besonderen Eigenschaften, die alten Bedeutungen und Verwendungsmöglichkeiten kennen. Dazu werden die Wurzeln ausgegraben, geschrubbt und verarbeitet. Es wird eine Gebühr von 45 Euro erhoben, Kinder zahlen fünf Euro. Im Preis enthalten ist die Verpflegung. Eine Anmeldung für das Seminar ist bis zum 14. Oktober per E-Mail an: valeriana@posteo.de.

Märchenhaftes Musical im Eichsfelder Kulturhaus

Groß und Klein werden im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt am Freitag, 24. November, ab 16 Uhr in eine zauberhafte Welt voller Zauber und Poesie entführt. Das Theater Liberi inszeniert das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ als modernes Musical für die ganze Familie. Gefühlvolle Eigenkompositionen und temporeiche Choreographien versprechen ein unterhaltsames Erlebnis. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive einer zwanzigminütigen Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Karten gibt es unter www.theater-liberi.de.

Beratung zu Heizkosten und Heizungstausch

Das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen kommt am Dienstag 17. Oktober, von 9 bis 16 Uhr nach Heiligenstadt in die Wilhelmstraße. Energieberater Walter Preis beantwortet alle Fragen zu den Themen Heizungstausch, Heizkostenabrechnung, Energiesparen, energetische Sanierung und Fördermittel. Ratsuchende können auch vorab unter der Telefonnummer 0361/555140 einen Termin im Infomobil vereinbaren. Die Beratung ist kostenlos.

Was muss ich beim letzten Willen beachten

Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld lädt am Montag, 23. Oktober, um 18 Uhr in Heiligenstadt zum Vortrag „Vererben und Erben“ ein. Haben Sie schon einmal bedacht, was mit Ihrem Vermögen geschieht, wenn Sie nicht mehr sind? Um sicherzustellen, dass wirklich der „letzte Wille“ berücksichtigt wird, kann man schon durch Beachtung einiger weniger rechtlicher Rahmenbedingungen Vorsorge treffen. Eine Anmeldung ist auf der Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-eichsfeld.de erforderlich.

Ortsdurchfahrt wird abschnittsweise voll gesperrt

Die Kreisstraße 409 im Landkreis Göttingen wird im Bereich der Ortsdurchfahrt Scharzfeld wegen Straßensanierungsarbeiten von Montag, 16. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, abschnittsweise voll gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird während der Baumaßnahmen über die Bundesstraße 27 Bad Lauterberg – Herzberg umgeleitet. Zeitliche Verschiebungen aufgrund der Witterung sind nicht auszuschließen. Die Einhornhöhle ist in dieser Zeit aus der Fahrtrichtung Barbis zu erreichen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein „Eichsfelder Klugscheißer“ ist wieder da, heißt aber nicht mehr so

Mehr Geld für Lehrlinge in Eichsfelder Steinmetzbetrieben

Eichsfelder können verblüffende Einsichten in die Formel Eins nehmen

Eichsfelder Grundschüler sammeln über 800 Zigarettenstummel