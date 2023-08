Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und den angrenzenden Regionen

Fastenwoche, Saatgutbörse, Tipps für Eltern und einiges mehr: Hier gibt es, kurz gefasst, die Informationen aus dem Eichsfeld und den Nachbarlandkreisen.

Schützenverband lädt zur Wallfahrt

Der Schützenverband Eichsfeld lädt am Sonntag, 10. September, zur Schützenwallfahrt an der St. Rochus-Kapelle nach Worbis ein. Sie beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss wird der Wallfahrtskönig ermittelt und proklamiert. Sowohl die Wallfahrt selbst als auch das Königsschießen seien öffentlich, heißt es seitens des Schützenverbandes. Somit seien alle interessierten Bürger dazu eingeladen. Des weiteren informiert der Verband darüber, dass am Samstag, 7. Oktober, der traditionellen Königsball in Nesselröden stattfinden wird. Dem Schützenverband Eichsfeld gehören insgesamt 14 Vereine aus dem Thüringer und niedersächsischen Eichsfeld an. red

Fastenwoche auf der Burg Bodenstein

Die Familienbildungs- und Erholungsstätte Burg Bodenstein lädt zu einer Fastenwoche vom 10. bis 17. November ein. Es wird Wissenswerte über die Welt der Kräuter vermittelt. Tägliche Wanderungen im Ohmgebirge, kreative Abendangebote sowie spirituelle Impulse gehören zum Angebot. Die Woche ist für Fastenwillige zwischen 18 und circa 70 Jahren geöffnet und findet nach den Methoden von Dr. Buchinger und Dr. Lützner statt. Anmeldung unter ostmann@burg-bodenstein.de.

Eichsfelder Produkte und eine Saatgutbörse

Im Rahmen der Zentralen Informationsveranstaltungen des Thüringer Landfrauenverbandes lädt die Ortsgruppe Leinefelde-Worbis am Freitag, 8. September, in Büschlebs Mühle in Worbis zum Seminar „Wertschätzung heimischer Produkte. Direktvermarktung im Eichsfeld“ ein. In der Zeit von 9 bis 16 Uhr erhalten Interessierte Einblicke in die Arbeit der Erzeugerbörse Eichsfeld zum Thema Direktvermarktung am Beispiel der Handelsmühle Büschleb sowie der Eichsfelder Produkte am Beispiel der Thüringer Touristikstrategie 2025. Im Hinblick auf den Klimawandel werden alte Saatgutsorten der Region beleuchtet, eingeschlossen ist eine Saatgutbörse. Anmeldung online unter: landfrauen.worbis@gmx.de.

Tipps für das Stillen im ersten Lebenjahr

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt am Montag, 4. September, von 9.30 bis 11 Uhr zu einem kostenfreien Workshop aus der Themenreihe „Mein Baby und ich“ ein. An diesem Tag erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund um das Thema Stillen. Es bleibt aber Zeit für Austausch und offene Fragen. Anmeldung im Internet unter www.ko-ra-le.com oder per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com.

Wanderung zu einer hessischen Schafherde

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt am Sonntag, 10. September, 10 Uhr zu einer Wanderung zu einer Schafherde ein. Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus Meinhard-Hitzelrode. Vor Ort sieht man die vierbeinigen Landschaftspfleger in Aktion, kommt ihnen nah und hat Zeit, sich mit Schäfer Rüdiger Grossert persönlich auszutauschen. Anmeldung und Informationen per E-Mail an info@naturparkfrauholle.landoder 05657/644990.

Erfolgreicher Kabarettist in Eichsfelder Nachbarlandkreis

Heinz Klever schreibt Texte und Lieder für die Herkuleskeule, die Pfeffermühle und andere Kabarett-Theater. Und er tritt auch mit eigenen Programmen auf. Am Freitag, 8. September, ist er ab 19 Uhr in der Nordhäuser Traditionsbrennerei mit seinem Programm „Klevers Allgemeine Realitätstheorie“ zu erleben. Für den Auftritt gibt es noch Karten: online unter www.traditionsbrennerei.de. Seit 20 Jahren gehört Heinz Klever zum lebenden Inventar der Leipziger Pfeffermühle. Sein aktuelles Soloprogramm sei „von der Seele auf den Leib geschrieben“, sagt Klever. Politisch unkorrekt, subversiv, kreuz und quer gedacht, gereimt oder auch nicht, gesprochen und gespielt. Vor allem aber eins: So gemeint.