Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und den Nachbarregionen

Tiefenentspannung, Tipps für Mütter, ein Motorradgottesdienst und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und knapp.

Ko-ra-le startet wieder einen Yogakurs für Anfänger

Einen Kurs Yoga für Anfänger bietet die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le. In diesem werden Atemübungen, leichte Dehn- und Stretchübungen gezeigt und auch korrigiert. Die Übungen werden präzise angeleitet, und jeder kann mitmachen. Die Körperübungen werden etwa 60 Minuten ausgeführt, anschließend gibt es eine halbe Stunde Entspannung. Der Kurs ist für Menschen jeden Alters geeignet, heißt es aus der Ko-ra-le. Mitzubringen sind eine Decke, ein Kissen sowie ein Handtuch, bequeme Kleidung und warme Socken. Insgesamt sind acht Veranstaltungen geplant. Los geht es am Freitag, 27. Oktober, 15.30 bis 17 Uhr. Den Kurs leitet Yogalehrer Arjan Pal Singh. Anmeldung unter: nepinds@gmx.de oder Tel. 0176/70085119.

Tipps für Schwangere und junge Mütter im Familienzentrum

Zu einem Stilltreff für Schwangere, voll-, nicht- oder teilstillende Mütter und ihre Babys lädt das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg ein. Hier treffen sich Schwangere, die sich auf das Stillen vorbereiten wollen, sowie bereits stillende Mütter mit ihren Babys zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Sie werden durch eine Stillberaterin betreut, erhalten viele nützliche Informationen sowie eine Beratung rund um das Stillen und die Ernährung von Säuglingen. Nicht- oder teilstillende Frauen sind auch herzlich willkommen, heißt es. Sie können sich über die Beikost und das bindungsorientierte Füttern informieren. Start ist am Dienstag, 24. Oktober, 9 bis 11 Uhr. Die Leitung hat Monika Hucke, Stillberaterin sowie Flaschen- und Formulaberaterin. Teilnehmerbeitrag: sechs Euro pro Treffen. Anmeldungen unter: Tel. 036075/690072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Ortsteilrat von Hundeshagen tagt öffentlich

Der Ortsteilrat von Hundeshagen trifft sich am kommenden Dienstag, 24. Oktober, zur seiner nächsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus. Sie beginnt um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen laut Ortsteilbürgermeister Falko Seifert (CDU) nach seinen und den Mitteilungen des Stadtbürgermeisters Informationen der Verwaltung. Es folgen Hinweise des Bauamtes sowie die Verleihung der Ehrenabzeichen. Zum Abschluss ist eine Bürgerfragestunde geplant.

Lieder von Simon & Garfunkel in der Kirche

Einen besonderen musikalischen Gottesdienst gibt es am Sonntag, 22. Oktober, um 10.30 Uhr in der evangelischen St. Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf. Laut Pfarrer Hubertus Spill, werden dann die „schönsten Lieder von Simon & Garfunkel erklingen, die viele christliche Bezüge beinhalten“. Mitglieder der Stadtkantorei haben mit Kantor Maximilian Göllner extra für diesen Gottesdienst Lieder des Duos eingeübt und freuen sich schon jetzt darauf, gemeinsam mit dem Pfarrer, „Glaubens- und Lebensfreude zu entfachen“.

Gottesdienst für Motorradfahrer

Eichsfelder Biker wollen Sonntag den Saisonabschluss begehen. Treffpunkt für die Abschlussfahrt ist um 12.45 Uhr an „Ali’s Halle“ in der Mehlstraße 40b, Westhausen. Um 13.45 Uhr geht es los, gegen 15 Uhr ist man wieder da. Um 15.15 Uhr findet in der Halle der 17. Motorradgottesdienst statt. Für leibliches Wohl ist gesorgt, nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee und Kuchen, ab 16.30 Uhr Bratwurst und Steaks. Spenden gehen an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz.