Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarregion

Heiligenstadt Eine Baumpflanzaktion, eine öffentliche Stadtratssitzung, eine winterliche Wanderung und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und knapp.

Baumpflanzaktion auf dem Dün

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann und Patrick Westphalen, Amtsleiter Bauhof und Forst, laden alle Bürger, Schulklassen, Vereine und Naturbegeisterten ein, sich an einer großen Baumpflanzaktion mit dem Stadtforst auf dem Dün am 16. März 2024 zu beteiligen. Um die Pflanzen und um Verpflegung wird sich die Stadt Heiligenstadt kümmern. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung erforderlich. Sie kann über die eingerichtete Internetseite www.heilbad-heiligenstadt.de/ich-pflanze-einen-baum erfolgen. Anmeldeschluss ist der 18. Februar 2024.

Stadtrat von Dingelstädt tagt

Zur 39. Sitzung des Dingelstädter Stadtrates wird am Donnerstag, 28. Dezember, um 15 Uhr, in den Bürgersaal, Bei der Kirche 6, eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nummer 7 („Parkanlage Mühlhäuser Straße“ in Hüpstedt) und der Beschluss über die Abwägung zur Bürgerbeteiligung und Beteiligung der „Träger öffentlicher Belange“ des VBB-Plans Nummer 1 „Betriebsgelände ehemalige LPG“ in Beberstedt. Anschließend haben Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Winterliche Wanderung in Volkerode

Zu der traditionellen Winterwanderung des Heimat- und Wandervereins „Gobert“ wird am Donnerstag, 28. Dezember, nach Volkerode eingeladen. Start ist um 10 Uhr am Rasen 45 (ehemals alte Schule). Die Wanderstrecke führt hinauf zum gemeinsamen Treff am Alten Sägewerk. Nach der Versorgung aller Teilnehmer mit kalten und heißen Getränken führt die Wanderung über das Gobertplateau hin zum Ziel der ehemaligen Antennenstation. Hier können sich alle Wanderer und Besucher mit Erbsensuppe, Würstchen, Kaffee, Kuchen sowie kalten und heißen Getränken stärken. Für auswärtige Besucher stehen Parkplätze im Neubaugebiet bereit.

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Heiligenstadt zum Jahresende

Das BürgerbüroHeiligenstadt ist vom 27. bis 29. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Am 23. und 30. Dezember bleibt es geschlossen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Das Standesamt bleibt vom 27. bis 29. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Stadtbibliothek „Brüder Grimm“ schließt vom 27. Dezember bis 1. Januar. Ab Dienstag, 2. Januar, ist sie wieder regulär geöffnet. Das Eichsfeldmuseum bleibt vom 23. bis 26. Dezember und vom 30. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Vom 27. bis 29. Dezember ist es von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 2. Januar gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Auch das Literaturmuseum schließt vom 23. bis 26. Dezember und vom 30. Dezember bis 1. Januar. Vom 27. bis 29. Dezember ist zwischen 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Auch hier gelten ab 2. Januar die regulären Öffnungszeiten.

Bergbaumuseum bis Februar geschlossen

Das Kali-Bergbaumuseum Bischofferode hat am Freitag noch einmal von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zwischen den Jahren bleiben die Türen ebenso verschlossen, wie auch im Januar 2024. Gerhard Jüttemann, Vorsitzender des betreibenden Vereins, hofft, ab dem 1. Februar wieder wie gewohnt die Besucher begrüßen zu können.

Silvesterkonzert in Witzenhausen

Die Liebfrauenkirche in Witzenhausen öffnet am Sonntag, 31. Dezember, um 22 Uhr ihre Türen für das traditionelle Silvesterkonzert. Valentin Hammerl (Trompete), Hanna-Maria Bormuth (Bratsche), Elena Göllner (Sopran) und Maximilian Göllner (Orgel) werden musizieren und Highlights der Musikliteratur aus verschiedenen Epochen und Genres erklingen lassen. Karten sind für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) an der Abendkasse erhältlich. Die Liebfrauenkirche wird für dieses Konzert geheizt sein.