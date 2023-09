Kurznachrichten aus dem Eichsfeld und Göttingen

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt zu einer Beratung nach Teistungen ein. Zudem gibt es zwei interessante Veranstaltungen.

Beratung zu SED-Unrecht und Hilfe für DDR-Heimkinder

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur lädt in Kooperation mit dem Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt zu einem Bürgerberatungs- und Informationstag in das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen ein. Die Mitarbeiter des Landesbeauftragten und des Stasi-Unterlagen-Archivs beraten Betroffene, Hinterbliebene und Interessierte am Donnerstag, 28. September, von 14 bis 19 Uhr. Hilfe gibt es bei Antragstellungen und der Nachweisrecherche. Ebenso wird zu persönlichen Gesprächen zur Aufarbeitung der erlebten politischen Verfolgung in einem geschützten Rahmen eingeladen. Das Stasi-Unterlagen-Archiv gibt die Möglichkeit zur Antragstellung auf Akteneinsicht und beantwortet Fragen dazu.

Entdeckungstour zu einer alten Befestigungsanlage

Göttingens ehemalige Befestigungsanlage ist Themenschwerpunkt der Führung „Von der Bastion zur Promenade – Eine Zeitreise auf dem Göttinger Stadtwall“. Zu dem Rundgang lädt die Tourist-Information Göttingen am Samstag, 7. Oktober, um 14 Uhr ein. Die Stadtführung widmet sich der wechselvollen Geschichte des Stadtwalls und seinem Wandel von der Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert zu einer der ältesten und schönsten Grünanlagen der Universitätsstadt. Der Treffpunkt ist vor der Tourist-Info.

Fahrt nach Magdeburg zu einer Sonderausstellung

Der Heiligenstädter Geschichts- und Museumsverein lädt am Samstag, 30. September, zu einer Fahrt nach Magdeburg ein. Ziel ist die Sonderausstellung: „Welche Taten Werden Bilder? – Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“. Aufgrund von Bauarbeiten in der Wilhelmstraße fährt der Reisebus aber nicht wie geplant vom Marktplatz ab. Der Einstieg ist nun um 7 Uhr an der Haltestelle in der Göttinger Straße/Lindenallee sein.