Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld, Eschwege und Göttingen

Der Worbiser Bärenpark wartet mit einer Neuheit auf. Neben einem Konzerten wird in den nächsten Tagen auch zu einer Exkursion in die Vogelwelt oder zu berühmten Musikern eingeladen. Und es gibt wichtige Informationen aus dem Landratsamt.

Neuheit im Worbiser Alternativen Bärenpark

Der Luchs Primus ist seit dem 21. September des vergangenen Jahres Bewohner im Worbiser Tierschutzprojekt. Einen Monat später kam Elba im Alternativen Bärenpark an. Beide stammten aus einer suboptimalen Haltung in der Stadt Bad Schandau. Die Stadt gab die Tiere damals selbst an das Eichsfelder Tierschutzprojekt ab. Das Team des Bärenparks nahm jetzt Pfotenabdrücke der Tiere. Diese sind nun als Seife im Shop des Parks erhältlich. Der Erlös wird in Projekte der Einrichtung fließen.

Die Vogelwelt am Seeburger See entdecken

Nicht nur als Brutgebiet, sondern auch als Durchzugs- und Rastgebiet für eine Vielzahl an Vogelarten, sind die Flächen rund um den Seeburger See äußerst attraktiv. Zusammen mit der Biologin Joy Opitz lädt die Heinz-Sielmann-Stiftung am Sonntag, 1. Oktober, von 8 bis 11 Uhr, auf Entdeckungstour in die Vogelwelt ein. Treffpunkt ist der Parkplatz vom Restaurant Graf Isang in Seeburg. Anmeldung und Information unter der Telefonnummer: 05527/914208.

Eine Stadtführung nicht nur zu Brahms und Schumann

Musikschaffende, Spielstätten und Events stehen im Mittelpunkt eines Stadtrundgangs, den die Tourist-Information Göttingen am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr, anbietet. Nicht nur die bedeutende Musikinstrumente-Sammlung, die Internationalen Händel-Festspiele oder das Göttinger Jazzfestival sind hier zuhause, auch berühmte Musikerpersönlichkeiten wie Johannes Brahms, Joseph Joachim, Clara Schumann und die französische Chansonsängerin Barbara haben ihre Spuren hinterlassen. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und startet vor der Tourist-Information. Alle Informationen und Buchung unterwww.mein-goe.de.

Jazzkonzert auf der Hammond-Orgel

Der Kirchenkreis Werra-Meißner und der Jazz-Club Eschwege laden am 8. Oktober in die Neustädter Kirche in Eschwege zu einem Jazz-Orgelkonzert ein. Ab 17 Uhr wird Barbara Dennerlein mit ihrem virtuosen Spiel erfreuen und einen Beitrag zur Foundraising-Aktion zwecks Sanierung der bestehenden Orgel leisten. Dennerlein ist auf den internationalen Festivalbühnen nicht mehr wegzudenken und spielt in den bekanntesten Clubs von New York, London und Tokio. Mit ihrer Formation „BebaB“ sowie als Solokünstlerin. Der Eintritt ist frei.

Stadtrat berät über Neuanschaffung, Baustellen und Gebietsreform

Bürger sind Dienstagabend, 26. September, um 18 Uhr zur Stadtratssitzung im Bürgerhaus von Dingelstädt willkommen. Insgesamt gilt es im öffentlichen Teil 18 Tagesordnungspunkte zu behandeln. Unter anderem werden verdiente Feuerwehrleute mit dem Goldenen Brandschutzehrenzeichen am Bande gewürdigt.Außerdem geht es in einigen Punkten um die ehemalige Gemeinde Dünwald. Die Stadträte sollen zudem über eine überplanmäßige Ausgabe für die Feuerwehr Hüpstedt und die Anschaffung von zwei Piaggios nach Ablauf des Leasingvertrages befinden.Weiter stehen Bauvorhaben und die Gemeindeneugliederung in der Agenda, nicht zuletzt auch geplante Leaderanträge und Informationen zu aktuellen Baustellen.Eine Bürgerfragestunde ist im Anschluss an den öffentlichen Teil geplant.

Landratsamt am Montag nicht geöffnet

Das Eichsfelder Landratsamt teilt mit, dass am kommenden Montag, 2. Oktober, die Kreisverwaltung an allen Standorten (Worbis und Heiligenstadt) für jeglichen Geschäftsverkehr geschlossen bleibe. Angegeben werden betriebsbedingte Gründe. Allerdings seien die Rettungsleitstelle und die Bereitschaftsdienste von der Schließung nicht betroffen. Die Ämter stehen dann ab Mittwoch, 4. Oktober, wieder zu den gewohnten Zeiten für die Bürger zur Verfügung.