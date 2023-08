Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Werdende Eltern sind zu einem Informationsnachmittag eingeladen. Zwei Parteien wollen mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Nachmittag für werdende Eltern

Werdende Eltern sind zum Kurs „Informationen rund um die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes“ am Montag, 11. September, von 16 bis 17 Uhr in das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädteingeladen. Bei diesem erhalten sie Informationen zu den gesetzlichen Ansprüchen wie Mutterschutz, Elternzeit, Bundeselterngeld, Kindergeld, Sorgerecht und Unterhalt sowie Unterstützung bei der Beantragung von Stiftungsmitteln bei der Thüringer Stiftung „Hand in Hand“ und der finanziellen Grundabsicherung durch Bürgergeld. Andrea Hagedorn von Beratungsstelle der Caritas für Schwangere und Familien bietet auch Einzelberatungen an. Anmeldungen unter Telefon 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.



CDU Heiligenstadt lädt zum Fest

Zu einem Sommerfest lädt die CDU Heiligenstadt alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und den Ortsteilen am Sonntag, 27. August, auf den Marktplatz ein. Bei Blasmusik, Getränken und Leckerem vom Grill will man ab 15 Uhr mit den Besuchern ins Gespräch kommen. „Neben unseren kommunalpolitischen Mandatsträger, die alle vor Ort sein werden, hat auch der Landesvorsitzende der CDU Thüringen Dr. Mario Voigt sein Kommen zugesagt“, berichtet Stadtverbandsvorsitzende Peter Gabel. Für die Kinder wird eine Hüpfburg zur Verfügung stehen. „Wir möchten den Besuchern ein paar angenehme Stunden bieten und auch eine Möglichkeit zum politischen Austausch geben“, so Gabel.





Linke laden zum Weltfriedenstag

Am 1. September vor 84 Jahren entfesselte Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg und brachte damit unermessliches Leid über die Menschheit. „Dieser Tag, als Weltfriedenstag oder Antikriegstag in Deutschland begangen, soll uns immerwährende Mahnung sein, dass Kriege stets nur Leid, Tod und Zerstörung für die betroffenen Menschen bringen“, erklärt Anna Opfermann, Vorsitzende des Kreisverbandes der Partei Die Linke. Aus Anlass des Weltfriedenstages am 1. September wolle man in der Heiligenstädter Wilhelmstraße von 10 bis 12 Uhr mit Bürgern ins Gespräch kommen. Es werden Sitzplätze zur Verfügung stehen. „Wortbeiträge der Bevölkerung sind gern erwünscht. Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt von dem Musiker Ronald Gäßlein aus Nordhausen“, so Opfermann.