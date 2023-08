Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Ab Montag gibt es Änderungen im Busfahrplan im Landkreis Eichsfeld. Interessierte können etwas über Kuba und die Arbeit der Imker erfahren oder auf einer Kleider- und Spielzeugbörse stöbern.

Änderungen im Busfahrplan

Aufgrund der aufgehobenen Sperrung der Landesstraße zwischen Dingelstädt und Wachstedt ändern sich ab Montag, 4. September, die Fahrpläne der Buslinien 36 und 37, heißt es in einer Mitteilung der Eichsfeldwerke. Für die Buslinie 9 von Ershausen über Misserode nach Pfaffschwende ergibt sich aufgrund einer zusätzlichen Fahrt eine Fahrplanerweiterung. Diese ist ab dem 4. September gültig. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter der Eichsfeldwerke unter Tel.: 03605/515253 zur Verfügung.



Geschichte und Gegenwart von Kuba

Mit einem Bericht über mehrere Reisen nach Kuba stellt Rüdiger Wilke am Dienstag, 5. September, Geschichte und Gegenwart dieses besonderen Landes vor. Den Inselstaat in der Karibik bereiste er mit dem Auto und mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um Kontakt zur Bevölkerung zu bekommen. Interessierte sind ab 19 Uhr in die Räume der Urania Bildungsgesellschaft in der Kunertstraße in Leinefelde eingeladen. Eine Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de ist erforderlich.



Eichsfelder Imker stellen sich vor

Die Mitglieder des Eichsfelder Imkervereins stellen sich und ihre Arbeit am Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September, am Rande des Kirchohmfelder Teichfeste vor. Samstag beginnt die Veranstaltung um 14 und am Sonntag um 10 Uhr. Ebenso haben die Imker Honig von ihren eigenen Bienen zum kosten im Gepäck.



Kleider- und Spielzeugbörse für den guten Zweck

In den Gemeindesaal Silberhausen wird am Freitag, 1. September, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 2. September, von 9 bis 12 Uhr zu einer Kleider- und Spielzeugbörse eingeladen. Mit dem Erlös wird die Jugendfeuerwehr unterstützt.