Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

In Leinefelde-Worbis bekommen die Feuerwehren zusätzlich Geld. Eingeladen wird zudem zu einer Wallfahrt, einem besonderen Kabarettabend und vielem mehr.

Wallfahrt am Einheitstag und Franziskusgedenken

Die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth Eschwege und die Franziskaner vom Hülfensberg laden zur Wallfahrt der Einheit, am 3. Oktober, 10 Uhr ein. Der Festprediger des Gottesdienstes ist Christian Hennecke vom Bistum Hildesheim. Der Gottesdienst beginnt wieder an der Kapelle der Einheit vor Döringsdorf mit dem Wortgottesdienst, ehe dann eine feierliche Prozession auf den Hülfensberg zieht, wo der Gottesdienst mit der Eucharistiefeier fortgesetzt wird. Einen Tag später feiern die Franziskaner um 16 Uhr, das Hochfest des heiligen Franziskus mit einem Gottesdienst. Im Anschluss daran sind die Gläubigen noch zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Erkältungsbonbons selbst machen

Aus Birkenzucker und Heilkräutern können Erkältungsbonbons hergestellt werden. Dafür wird der Zucker geschmolzen und die entsprechenden Heilkräuter hinzugegeben. Diese Mischung wird dann in Formen oder als Tropfen auf Pergamentpapier gegeben. Nach etwa einer bis anderthalb Stunden können die Bonbons verpackt werden. Wer erlernen möchte, wie man die Bonbons herstellt, den lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg am Donnerstag, 12. Oktober, von 17 bis 19 Uhr zu einem Kurs ein. Anmeldung unter Telefon: 036075/ 690 072.

Urania Eichsfeld lädt zu einem Pladdschtorje-Oomnd ein

Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld möchte beitragen, das Motto des Mundartdichters Karl Leineweber „Lidde, lood das Pladd nitt schtarbn“ umzusetzen. Daher lädt der Verein alle an der Mundart Interessierten ein, an einem Pladdschtorje-Oomnd am Donnerstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr in der Leinefelder Kunertstraße den Dialekt kennenzulernen oder zu vertiefen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Bei wenigen Teilnehmern wird gespielt.

Zusätzliche Euros für Feuerwehren der Stadt Leinefelde-Worbis

Die Stadträte von Leinefelde-Worbis stimmten einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 98.700 Euro zu. Dabei handelt es sich allerdings nur um die Weitergabe einer 100-prozentigen Förderung, die das Land Thüringen in diesem Jahr für die Feuerwehren bereitstellt. Der Betrag ergibt sich, da das Land pro aktiver Einsatzkraft 300 Euro zur Verfügung stellt. Angeschafft werden soll unter anderem Schutzausrüstung. red

Grillabend mit „Die Arche“ aus Erfurt in Heiligenstadt

Mit dem neuen Programm „Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“ gastiert das Erfurter Kabarett „Die Arche“ am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Es sei für ein Thüringer Kabarett an der Zeit gewesen, ein Programm rund um den Grill zu machen. Schließlich seien die Thüringer führend beim Fleischverbrauch. „Unser einnehmendes Wesen sorgt dafür, dass, statistisch gesehen, der Thüringer Grill eigentlich nie ausgeht. Ein gefundenes Fressen für Humoristen und Satiriker. Lustiges über Fleischeslust und Umweltfrust, über lüsterne Ökos, unausgefüllte Frauen und einen Fleischliebhaber, der sich outet. Am Grill kann man über alles reden und lachen“, wird das Programm in einer Mitteilung des Eichsfelder Kulturhauses beschrieben. Das Programm ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Gößnitzer Kabaretts „Nörgelsäcke“. Karten sind an der Theaterkasse Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 Uhr bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache erhältlich. Die Theaterkasse ist unter Telefon: 03606/608060 erreichbar. Tickets können auch im Internet unter www.eichsfelder-kulturhaus.de erworben werden. red

