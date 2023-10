Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld

Ein abgesagter Ortsteilrat, ein kreatives Wochenende und Tipps in Sachen Ernährung – hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld kurz und knapp.

Ein Wochenende im Zeichen der Kreativität

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder bietet von Freitag, 3. November, bis Sonntag, 5. November, einen Kreativkurs an. Es wird unter anderem mit Acryl auf Leinwand und mit Pastellkreiden gemalt. Die Kosten betragen 199 Euro. Es wird darum gebeten, eigenes Material (Farben, Pinsel, Zeichenutensilien, Schürze) mitzubringen. Leinwände und Pastellpapier können im Kurs käuflich erworben werden. Anmeldung und Information unter: 036083 / 4 23 11 und www.bfs-eichsfeld.de.

Restkarten für Musical im Eichsfelder Kulturhaus erhältlich

Für das Familienmusical „Die Schöne und das Biest“, das am Freitag, den 24. November, um 16 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt gezeigt wird, gibt es nur noch wenige Restkarten, teilt Werkleiterin Marie-Christin Liese mit. Sie sind an der Theaterkasse dienstags und mittwochs von 9 Uhr bis 14 Uhr, donnerstags von 9 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 9 Uhr bis 11.30 Uhr und nach Absprache erhältlich. Kontakt unter der Telefonnummer: 03606 / 60 80 60 oder per Mail an kulturhaus@kreis-eic.de.

Fachberaterin gibt Tipps in Sachen Ernährung für Kinder

Die richtige Ernährung für Kinder im ersten Lebensjahr steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt. Sie findet am Mittwoch, 25. Oktober, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr statt und wird von Nadine Huwe, Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung, geleitet. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter der Telefonnummer: 036075 / 69 00 72 oder familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Präventionsangebot für Vorschulkinder

Vor dem Hintergrund des Internationalen Händewaschtages möchte das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld auf sein Präventionsprojekt für Vorschulkinder aufmerksam machen. Ab sofort werden dazu wieder Aktionstage in Kindertagesstätten durchgeführt. Bei Interesse können sich Kita-Leiterinnen unter der Telefonnummer 03606 / 6 50 53 37 melden.

Ortsteilratssitzung in Wintzingerode fällt aus

Die für diesen Donnerstag, 19. Oktober, geplante Sitzung des Ortsteilrates Wintzingerode fällt aus. Ein neuer Termin werde noch bekannt gegeben, teilt Vera Godehardt von der Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis mit.