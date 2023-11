Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Bad Sooden-Allendorf

Zwei Veranstalter müssen den Weihnachtsbaumverkauf im Landkreis Eichsfeld absagen. Zudem wird zu interessanten Veranstaltungen eingeladen.

Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt

Zum Weihnachtsmarkt in Kirchohmfeld wird am Samstag, 2. Dezember, eingeladen. Die Eröffnung ist um 16 Uhr, organisiert wird er von der Ortsteilbürgermeisterin, dem Pfarrer, Vereinen und dem Gastwirt. Gleich zu Beginn tritt der Männergesangverein „Harmonie“ auf. Für die kleinen Gäste gibt es Bastelangebote, ab 17.30 Uhr erklingt weihnachtliche Blasmusik von den Eichsfeldmusikanten. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus. Bereits um 14 Uhr startet zudem die Weihnachtsfeier für alle Bürger von Adelsborn und Kirchohmfeld im Saal mit Kaffee, Stollen und Plätzchen. Um 14.15 Uhr tritt dort der Kindergarten auf.

Ein kleines Dorf in adventlicher Stimmung

Die Band A’N’T gibt am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Jacobi in Epschenrode. Bereits um 14 Uhr beginnt der Weihnachtsmarkt rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Der Verein „Epschenrode erLeben“ lädt Einheimische und Interessierte ganz herzlich zu dem Adventsnachmittag ein.

Kein Weihnachtsbaumverkauf im Heiligenstädter Stadtwald

Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf im Heiligenstädter Stadtwald findet dieses Jahr nicht statt. Grund dafür ist, dass es in den Plantagen keine entsprechenden Bäume für einen Verkauf gibt, so Bauhofchef Patrick Westphalen. Für das nächste Jahr ist wieder ein Verkauf geplant.

Ein Workshop zu Eichsfelder Raunächten

Was sind Raunächte? Wie kann man sie zelebrieren? Warum und wie räuchert man in dieser Zeit?All diese Fragen sollen im Workshop „Eichsfelder Raunächte“ beantwortet werden. Zudem können die Teilnehmer Räuchermischungen und Räucherstäbchen herstellen. Den Workshop des Naturschutzbundes Obereichsfeld gibt es am Dienstag, 5. Dezember, 17 bis 19 Uhr, im Naturschutzzentrum Reifenstein. Anmeldung bis 3. Dezember unter Tel. 0151/29170105 beziehungsweise an die Mailadresse wald_und_wiesen_kids@web.de.

Weltklassik am Klavier mit Nikita Volov

Nikita Volov spielt am Freitag, 1. Dezember um 19 Uhr im Mozartsaal im Werratal Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf ein Konzert mit dem Titel „Weltklassik am Klavier – Rachmaninow zum 150. Geburtstag – im Kreise seiner Freunde“. Er bringt Werke von Bach, Tschaikowsky, Skrjabin, Medtner und Sergej Rachmaninow zu Gehör. Der Eintritt beträgt 30 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist er frei, Studenten zahlen 15 Euro. Reservierungen per Mail an info@weltklassik.de oder unter Tel. 0151/12585527.

Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen

Einen kostenfreien Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren mit Ju-Jutsu Trainerin Claudia Sputh-Schönbach gibt es am Donnerstag, 30. November, ab 17.30 Uhr in der Ko-ra-le. Anmeldung: Tel. 03606/603673, E-Mails an anmeldung@ko-ra-le.com.

Trödelmarkt auf dem Gutshof wird abgesagt

Der am kommenden Sonntag, 3. Dezember, geplante Trödelmarkt mit Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gutshof in Großtöpfer fällt laut Veranstalter aus.