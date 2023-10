Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Göttingen

Die Arbeitsagentur bietet eine telefonische Beratung für Erwachsene zu verschiedenen Themenbereichen an. Zudem wird zu einem Kurs, einer Führung und einem Konzert eingeladen.

Berufsberatung im Eichsfeld am Telefon ohne Anmeldung

Ganz gleich, ob es sich um das Nachholen des Berufsabschlusses, eine Weiterbildung oder eine Aufstiegsqualifizierung handelt, die Berufsberatung im Erwerbsleben steht Interessierten individuell zur Seite. Jeder mit dem Wunsch nach Neuorientierung, mit Karriere- oder Weiterbildungsinteresse kann sich zur Berufsberatung der Arbeitsagentur anmelden. Diese ist individuell und kostenlos. Jeden ersten Donnerstag im Monat stehen die Berufsberater der Arbeitsagentur für Interessierte bereit ohne vorherige Anmeldung unter Telefon: 0361/3 02 22 22. Der nächste Telefonsprechtag findet am Donnerstag, 2. November, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr statt. Das teilt die Arbeitsagentur Nordhausen mit.

Antworten in Dingelstädt rund um Schulreife von Kindern

Mit der Einschulung beginnt für Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Eltern machen sich Gedanken, ob ihre Kinder dem gewachsen sind und wie sie die für die Schule fit machen und sie unterstützen können. Eventuell kommt die Frage auf, ob eine Rückstellung sinnvoll wäre. Am Dienstag, 7. November, 19.30 bis 21 Uhr, soll es im Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg genau um diese Fragen gehen, um Eltern bei ihrer Entscheidungsfindung zu helfen. Teilnehmerbeitrag: sechs Euro. Um eine Anmeldung bis spätestens fünf Werktage vor Kursbeginn wird gebeten. Kontakt unter Telefon: 036075/69 00 72 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de. Bitte angeben, ob Online- oder Präsenz-Kurs.

Bücherhütte für Lesefreunde in Heiligenstadt

Die Bücherhütte der Ko-rale in Heiligenstadt steht Bücherfreunden zu den Öffnungszeiten der Einrichtung weiter zur Verfügung. Interessierte haben hier die Möglichkeit, sich kostenfrei Bücher auszusuchen. Im Gegenzug können sie eigene ausgelesene Bücher hineinstellen. So haben Bücherwürmer immer „neue“ Bücher und trotzdem Platz im Regal. Die Bücherhütte der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte befindet sich auf der Rinne 1a gleich vor dem Vereinshaus auf der Rasenfläche im Ampelbereich.

Gospelklänge mit Chor Karibu in Großbodunger Petrikirche

Der bekannte GospelchorKaribu gastiert am kommenden Samstag, dem 4. November, in der Petrikirche in Großbodungen. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr. Alle Musikfreunde sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Trauriges Kapitel der Göttinger Stadtgeschichte

„Göttingen im Nationalsozialismus“ unter diesem Thema steht ein Rundgang, den die Tourist-Information am Samstag, dem 11. November, anbietet. Beginn ist um 14 Uhr. Gewährt wird dann ein Blick in das wohl traurigste Kapitel der Stadtgeschichte Göttingens. Gezeigt werden bei der Tour nicht nur die Plätze und Orte, an denen das schändliche Treiben der Nationalsozialisten dokumentiert worden ist, sondern auch die wenigen Stellen, die vom Widerstand damals zeugen und an die Opfer der Gewaltherrschaft erinnern. Die Führung dauert etwa zwei Stunden und startet vor der Tourist-Information, Markt 8. Karten für zehn Euro gibt es online oder in der Tourist-Information.