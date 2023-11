Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Göttingen

Die Bären werden in Worbis in den Winterschlaf verabschiedet, ein Parkhaus ist gesperrt und vieles mehr. Die Nachrichten für das Eichsfeld und Göttingen kurz und knapp.

Bärenpark lädt am ersten Advent in den weihnachtlichen Bärenwald

Der Alternative Bärenpark in Worbis lädt am 3. Dezember ab 10 Uhr zum Bärenwinter ein. Bekanntlich verbringen Bären die kalte Jahreszeit gemütlich in ihren Höhlen. Auch in Worbis ist das der Fall. Die Thüringer Tierschützer verabschieden ihre Bären traditionell am ersten Advent in die Winterruhe und leiten zeitgleich die besinnliche Vorweihnachtszeit ein. An diesem Tag erwartet die Besucher neben kulinarischen Köstlichkeiten, von Gegrilltem bis zur frischen Waffel, auch die Geschichten über die Bären sowie Märchen, Puppentheater, Bastelspaß und eine Fackelwanderung. Beim Mitmachtheater besteht die Möglichkeit, selbst Teil der Geschichte zu werden. Weitere Informationen zum Tagesablauf im Internet unter: www.baer.de.

Sperrung der Tiefgarage im Neuen Rathaus

Die Tiefgarage im Neuen Rathaus in Göttingen wird saniert. Daher können die Parkplätze ab Montag, 20. November, bis zur geplanten Fertigstellung im Sommer 2025 nicht genutzt werden. Für Besucher des Neuen Rathauses steht während der Sperrung der zur Gaußstraße gelegene Parkplatz zur Verfügung. Während der Bauarbeiten ist jeglicher Zutritt zur Tiefgarage unmöglich. Bei der Sanierung werden die beschädigten Stahlbetonbauteile teilweise abgetragen und mit Betonersatzmaterial ausgetauscht. Insbesondere bei den Demontage- und Abbrucharbeiten sowie der Neuinstallation der Gebäudetechnik wird es im direkten Umfeld zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen.

Gemütliches Wochenende mit Weihnachtsbacken

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder lädt vom 8. bis 10. Dezember zu einem Weihnachtsbacken für die ganze Familie ein. Gemeinsam soll dabei die besinnliche Adventszeit genossen und viele Leckereien gebacken werden. Vom Vanillekipferl bis zum Christstollen ist für jeden etwas dabei. Die Anmeldung kann unter Telefon: 036083/42311 oder per E-Mail an info@bfs-eichsfeld.de bei der Bildungsstätte erfolgen.

Blutspende im Niederorschler Rathaus

Am Montag, 13. November, besteht von 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit durch eine Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz Eichsfeld im Niederorscheler Rathaus, Marktplatz 2, zum Lebensretter zu werden. Der Ortsverein Bernterode sorgt für eine Verpflegung.

Wirtschaftsplan eines Eigenbetriebes wird beraten

Zur nächsten öffentlichen Sitzung des Werksausschusses für den Eigenbetrieb „Kommunale Liegenschaftsverwaltung“ der Stadt Leinefelde-Worbis wird am Mittwoch, 15. November, um 15 Uhr eingeladen. Die Mitglieder des Gremiums haben an diesem Tag eine kurze Tagesordnung abzuarbeiten. Unter anderem beraten sie den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Eigenbetriebes im Sitzungssaal des Rathauses Wasserturm in Leinefelde.

Lange Tagesordnung bei Dingelstädter Stadtratssitzung

Eine ganze Reihe an Themen haben die Stadtratsmitglieder in Dingelstädt am kommenden Dienstag abzuarbeiten. Der öffentliche Teil, zu dem auch eine Bürgerfragestunde gehört, beginnt um 18 Uhr im Saal des Bürgerhauses in Dingelstädt. Es sollen nicht nur die Gewinner des Stadtradelns geehrt werden, sondern auch einige Dinge auf den Weg gebracht werden.So soll unter anderem per Nachbeschluss die Feuerwehr Kefferhausen einen Mannschaftstransportwagen bekommen. Darüber hinaus wird ein zweiter Anlauf für die Neufassung der Feuerwehrsatzung im Stadtgebiet genommen werden. Die Abgeordneten werden sich weiter mit einigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr beschäftigen müssen, auch kommt die Satzung über die Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtung auf den Tisch, heißt es vorab in der Ankündigung. Nicht zuletzt gehe es noch um die Anschaffung eines Multifunktions-Kfz.