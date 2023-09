Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Umgebung

Ein geschlossenes Einwohnermeldeamt, eine abgesagte Veranstaltung, eine Beratung für Verfolgte und mehr: Hier gibt es Meldungen kurz und knapp.

Beratung zum Thema Stasi-Unterlagen in Teistungen

Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur führt am Donnerstag, 28. September, von 14 bis 19 Uhr einen Beratungs- und Informationstag im Grenzlandmuseum Teistungen durch. Schwerpunkte sind die Rehabilitierung, die Unterstützung ehemaliger DDR-Heimkinder, die Antragstellung auf Leistungen für ehemalige Verfolgte und die Beantragung auf Akteneinsicht.

Öffentliche Sitzungen des Kultur- und Finanzausschusses

Zur nächsten Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Heiligenstadt wird am Donnerstag, 21. September, um 17 Uhr in den Plenarsaal des Rathauses eingeladen. Bürger können ihre Fragen stellen und anschließend befassen sich die Ausschussmitglieder mit den Aufgaben und dem Stand des Projekt-Teams Deutscher Wandertag 2024, den die Kurstadt mit Wanderstrecken über die Stadtgrenzen hinaus ausrichtet.

Bereits am Dienstag, 19. September, tagt ab 17 Uhr der Finanzausschuss. Die Sitzung findet ebenfalls im Plenarsaal des Rathauses statt, in dieser haben dann auch die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich mit Anfragen an den Ausschuss zu wenden. Außerdem geht es im öffentlichen Teil um die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im Haushaltsjahr 2023 (Stadtmauer), heißt es in der Ankündigung.

Einwohnermeldeamt in Heiligenstadt geschlossen

Vom 25. bis 27. September wird im Einwohnermeldeamt Heiligenstadt eine Softwareumstellung erfolgen. An diesen Tagen bleibt das Amt daher geschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Veranstaltung der Urania am Freitag fällt aus

Die ursprünglich für Freitag, 23. September, in Heiligenstadt angesetzte „Geburtstagsfeier auf Platt“ der Urania Bildungsgesellschaft muss krankheitsbedingt ausfallen. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben, teilt Vereinsvorsitzender Karl-Josef Löffelholz mit.

Beratung über die Priorisierung von Investitionen in Heiligenstadt

Gemeinsam mit den Stadtratsmitgliedern Heiligenstadts werden am Dienstag, 26. September, um 18 Uhr die Baumaßnahmen für das Jahr 2024, die im Haushaltsentwurf enthalten sein sollen, festgelegt. Dazu sind alle interessierten Bürger in den Plenarsaal des Rathauses eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Veranstaltung zum Glasfaserausbau in Weißenborn-Lüderode

Die Deutsche Telekom baut in Weißenborn-Lüderode ein Glasfasernetz für 430 Haushalte. Interessierte Kunden können sich ab sofort für einen Anschluss registrieren. Dazu findet am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im örtlichen Gemeindesaal statt.

Herbstdekoration aus Naturmaterialien selbst gestalten

Wie man Herbstdekorationen aus Naturmaterial für Wohnung und Haus selbst gestaltet, kann man am Dienstag, 26. September, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt erlernen. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldung unter 036075/690072 oder per E-Mail an: familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Wanderung auf ehemaligen Schmuggelpfaden

Zu einer sportlichen Tageswanderung lädt der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land am Samstag, 23. September, 10 bis 16 Uhr, ein. Dann geht es durch die Hessische Schweiz zwischen Bad Sooden-Allendorf und Meinhard-Hitzelrode. Hier wurde geschmuggelt und Agenten wechselten still und unerkannt über die Grenze. Die Tour am Grünen Band startet am Wanderparkplatz in Meinhard-Hitzelrode und führt ins Grenzland. Richtung Hohestein, wird es alpin, der Weg schmal und steil. Ist das Plateau der Gobert erreicht, entschädigt etwas weiter der Blick von der „Schönen Aussicht“. Weiter geht es auf dem Kolonnenweg; die Agentenschleuse der DDR und der Aussichtspunkt Uhlenkopf werden unter anderem passiert. Infos und Anmeldung:info@naturparkfrauholle.land oder Tel. 05657/644990.

Hilfe bei Notfällen im Kindesalter

Erste-Hilfe-Kurse bietet die Ko-ra-le mit dem DRK am Montag, 25. September, um 9.30 und 11.30 Uhr in Heiligenstadt an. Inhalte des Kurses sind Notfälle im Kindesalter und Handlungsmöglichkeiten. Hierzu gehören Maßnahmen zur Stabilisierung, Übungen zum Absetzen des Notrufs und Wiederbelebungsmaßnahmen. Gern können Fragen gestellt und über Erfahrungen berichtet werden. Anmeldung unter: anmeldung@ko-ra-le.com oder Telefon 03606/603673.