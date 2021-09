Ladendiebstahl in Leinefelde endet für Mann im Gefängnis

Leinefelde. Ein 43-Jähriger wurde in Leinefelde als Ladendieb erwischt. Da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, landete der Mann anschließend im Gefängnis.

Am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Leinefeld Mitarbeiter einen Ladendieb stellen. Da er sich zunächst massiv wehrte, informierten sie die Polizei. Als die Beamten den Dieb überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Sie nahmen den Mann fest.

In seinem Rucksack fanden sie die gestohlenen Lebensmittel, wegen denen er sich eine Anzeige wegen Diebstahl einhandelte. Da er den haftbefreienden Geldbetrag nicht zahlen konnte, wurde der Mann am Freitagvormittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

