Schwimmmeister Benno Gremmer ist für das Freibad in Ershausen verantwortlich. Für E-Bikes wird eine Ladestation errichtet.

Ladestation für E-Bikes

„Zu Beginn war das Freibad für Ershausen ein wichtiger Punkt. Die Akzeptanz in der Region ist enorm gestiegen“, sagt Ronald Leonhardt (FWG), Bürgermeister der Gemeinde Schimberg, zu der auch Ershausen gehört. Ein Freibad sei immer ein Zuschussgeschäft. Jährlich fliesen laut Leonardt rund 25.000 Euro aus dem Gemeindekasse für die Betreibung. „Wir brauchen nicht über Tourismus zu reden, wenn wir so etwas in Frage stellen“, sagt der Bürgermeister. Um die Attraktivität des Freibades noch einmal zu erhöhen, wurde die Zeit währende der Corona-Einschränkungen genutzt.

Mitarbeiter des Bauhofes und die Mitglieder des Fördervereins legten Hand an. So wurde neu gestrichen, eine Blockhütte als Unterstellmöglichkeit für Rasenmäher und Fahrräder gebaut und eine neue Ladestation für E-Bikes errichtet. Im Eingangsbereich wurde neu gepflastert. Zudem wurde im Bad eine Gefahrenquelle beseitigt. „Wir haben alle technischen Steuerelemente in das Haus verlegt. Den Schacht haben wir zugeschüttet“, erzählt Schwimmmeister Benno Gremmer.