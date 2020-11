Längere Reisezeiten mit der Regionalbahn zwischen Nordhausen und Halle

Fahrgäste der Regionalbahn zwischen Nordhausen und Halle müssen sich vom 14. bis 17. November auf längere Reisezeiten einrichten, kündigt das Zugverkehrsunternehmen Abellio an. Wegen Bauarbeiten entfallen in den Abendstunden einige Züge zwischen Halle und Angersdorf. Das Unternehmen setzt deshalb dort Busse im Schienenersatzverkehr ein. Am Sonntag, 15. November, muss damit auch in den Morgenstunden gerechnet werden. Für Kinderwagen und Fahrräder ist in den Bussen weniger Platz.