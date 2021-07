Lagerhalle im Eichsfeld in Flammen - mindestens 700.000 Euro Schaden

Seit Mitternacht brennt im Eichsfeld eine Getreidelagerhalle. Der Einsatz dauert auch am Morgen noch an. (Symbolbild)

Günterode In der Nacht zu Donnerstag rückten die Wehren zu einem Großalarm auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in Günterode aus. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 00.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft in Günterode.

Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Sachschaden am Gebäude und dem darin gelagerten Getreide beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 700.000 Euro.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

