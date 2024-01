Landesstraße im Eichsfeld vorübergehend voll gesperrt

Breitenworbis / Haynrode Zwischen Breitenworbis und Haynrode droht ein Erdrutsch. Sicherheitshalber wurde die Landesstraße L 1014 am späten Samstagnachmittag voll gesperrt

Die Landesstraße L 1014 zwischen Breitenworbis und Haynrode ist am späten Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Es drohe ein Erdrutsch, heißt es. Von einem der Hänge in Richtung Haynrode kurz hinter dem Forsthaus Hahn hatte sich Geröll gelöst. Die zuständigen Behörden haben entschieden, die Straße erst einmal aus Sicherheitsgründen voll zu sperren. Am Montag werde sich ein Gutachter die Sache ansehen, hieß es vor Ort. Wie lange die Sperrung dann noch dauert, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzuschätzen. Die Feuerwehren wurden informiert, sahen sich die Sache bereits an und halten sich für Notfälle bereit. Die Umleitung nach Haynrode verläuft ab Breitenworbis über Ascherode und Buhla und dementsprechend auch in der Gegenrichtung.