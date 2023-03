Leinefelde-Worbis. Der Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung des Worbiser Glashauses hat der Landkreis Eichsfeld an eine Landesbehörde zur Bearbeitung weitergeleitet. Eine Großraumdisco, so wie sich das Glashaus sehe, sei mit einer Disco in den 80er-Jahren nicht zu vergleichen, so der Eichsfelder Landrat.