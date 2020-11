Landkreis Eichsfeld weitet Tragen der Mund-Nase-Bedeckung aus

In einer Telefonkonferenz des Krisenstabes informierte Dominik Dietrich, Leiter der Koordinierungsgruppe, am Freitag über weitere 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 34 Personen gelten als genesen. Aktuell sind somit noch 180 Eichsfelder infiziert. Stationär werden derzeit 17 Menschen behandelt, einer davon mit einem schweren Verlauf. Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert steigt wieder auf 140 an. Am Donnerstag lag dieser bei 137.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Judith Rahrig, berichtete über weitere betroffene Einrichtungen im Landkreis. Aufgrund eines Infektionsfalls musste in der Heiligenstädter Regelschule „Lorenz Keller“ für eine Klasse Quarantäne angeordnet werden. Ebenfalls betroffen ist eine Gruppe der Eichsfelder Werkstätten. Auch für diese Gruppe wurde Quarantäne angeordnet. Das Gesundheitsamt leitete umgehend die Kontaktverfolgung ein und organisiert Testungen. Landkreis erlässt neue Allgemeinverfügung Zudem wurde am Freitag eine neue Allgemeinverfügung zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen im öffentlichen Raum erlassen. Diese tritt laut Mitteilung des Landratsamtes am 16. November in Kraft, und gilt zunächst bis einschließlich 30. November. Darin ist geregelt, dass die Mund-Nase-Bedeckung in allen öffentlichen zugänglichen Einrichtungen, Angeboten und Veranstaltungen sowie Geschäften, Dienstleistungen und Betrieben unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Konzepte zu tragen ist. Die Konzepte müssen Regelungen für die Fälle enthalten, in denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht oder nicht durchgängig eingehalten werden kann oder sich mehrere Personen für einen längeren Zeitraum gemeinsam in einem geschlossenen Raum aufhalten. Im öffentlichen Raum ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend zu tragen, wenn zu erwarten ist, dass der Mindestabstand nicht durchgehend eingehalten werden kann. Dies gilt insbesondere auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen, wie zum Beispiel Fußgängerzonen und Verkehrsknotenpunkten, Märkten und Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs. Die vollständige Allgemeinverfügung finden Sie im Amtsblatt Nummer 63 des Landkreises und im Internet unter www.kreis-eic.de