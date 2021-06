Die Anwohner der Stadtgasse in Mengelrode sind verärgert über die vielen Lastkraftwagen die auf dem Weg zum Kalksteinbruch bei Steinheuterode durch Mengelrode fahren müssen.

Landrat setzt sich für Sanierung der Straße in Mengelrode ein

Mengelrode. Dem Landratsamt ist die Lärmbelästigung in Mengelrode bekannt. Die Behörde wartet nun auf eineLärmberechnung.

„Die Belästigung der Anwohner der Stadtgasse in Mengelrode sind dem Landratsamt bekannt“, reagiert der stellvertretende Landrat Gerald Schneider (CDU) auf die Berichterstattung in unserer Zeitung. Es hätten bereits mehrere Beratungen stattgefunden. Im Rahmen der Möglichkeiten der Straßenverkehrsbehörde sei bereits die Ortstafel versetzt worden.

Er wisse, dass die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit ein Problem in vielen Orten des Landkreises sei. „Die Straßenverkehrsbehörde kann hier jedoch nur begrenzt Abhilfe schaffen.“ In erster Linie seien die Kraftfahrer aufgefordert, sich an die Tempolimits zu halten. „Die Behörde ist immer bemüht, einen Kompromiss zwischen den Interessen der Anwohner, der Verkehrsteilnehmer und der Verkehrssicherheit zu erzielen. Leider stellt diese Abwägung nur einen Kompromiss dar, die keine Seite vollständig befriedigt.“

Für eine Lärmberechnung in der Stadtgasse lägen die notwendigen Daten nun beim Landesamt für Bau und Verkehr vor. „Wir können erst weitere Maßnahmen prüfen, wenn die Berechnung vorliegt.“

Der Landrat wird sich dennoch beim Landesamt dafür einsetzen, dass die Fahrbahnoberfläche saniert wird, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.