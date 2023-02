Zum 27. Mal hat Landrat Werner Henning zu „Mariä Lichtmess“ in bewährter Tradition Behördenleiter öffentlicher Verwaltungen und Institutionen zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen. Das Treffen fand dieses Jahr auf der Burg Bodenstein statt. Bevor es zu Gesprächen in den Bürgersaal ging traf man sich in der Kapelle der Burg, wo Superintendent Andreas Piontek auf die Bedeutung von Mariä Lichtmess einging und auf den Tag einstimmte.