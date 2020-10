Landrat stellt Sachkompetenz in Frage

Auf die vom Leinefelde-Worbiser Bürgermeister Marko Grosa (CDU) erhobenen Vorwürfe in unserer Donnerstagsausgabe wegen des Eichsfeld-Klinikums reagiert Landrat Werner Henning (CDU) mit Unverständnis. „Herr Bürgermeister Grosa zeichnet durch seine Forderungen zum Neubau eines Krankenhauses in Leinefelde von sich selbst ein erstaunliches Bild von Sachkompetenz gegenüber der privatwirtschaftlich agierenden Eichsfeld-Klinikum gGmbH, um sich gleichzeitig im Gebrauch einer sehr forschen Sprache, in Wertungen und Unterstellungen, auch in eigenen Belangen des Landrates, der auch seine oberste Dienstbehörde ist, hervorzutun“, so Werner Henning.

Solches lasse er sich nur von jemandem sagen, „der selbst durch seine Arbeit ein exzellentes Beispiel für rechtskonformes Handeln, einem guten Stil im Umgang mit jedermann, einem Respekt vor der Integrität und Zuständigkeit sehr verschiedener Belange sowie auf ein risikoarmes eigenes Handeln in dem von ihm verantworteten Gemeinwesen verweisen kann. All das kann ich bei Herrn Bürgermeister Grosa nicht erkennen.“ In der Krankenhausfrage selbst habe Henning stets seine eigene Meinung vertreten, welche darauf abzielte „bei vertretbaren Risiken für die Gesellschafter, die bestehenden Standorte zu erhalten und im Wege von profilmäßigen Umstrukturierungen weiter zu entwickeln. Sofern die vom Klinikum beauftragten externen Fachgutachter zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, muss ich mich in meiner eigenen Einschätzungskompetenz nicht rechtfertigen“, so der Landrat. Noch etwas habe Henning missfallen. „Die von Herrn Grosa vorgenommene Bewertung der Mitglieder des Kreistages spreche ich ihm ab, insbesondere seine nicht nachzuvollziehende Suggestion auf deren mehrheitliche Herkunft ,aus den Dörfern’ und dass sie ,eh nichts von den Aufgaben des Landkreises verstünden’. Zukünftige möge er solche Anzüglichkeiten bitte unterlassen“, formuliert Landrat Werner Henning klar und deutlich. Grosa befeuert erneut Klinik-Debatte im Eichsfeld

