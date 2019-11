Die Landsenioren Heiligenstadt um ihren Vorsitzenden Karl Aschoff feiern Sonntag in Gerbershausen.

Landsenioren feiern Advent

Der Vorstand der Landseniorenvereinigung Heiligenstadt lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Weihnachtsfeier am kommenden Sonntag, 1. Dezember, ab 12 Uhr nach Gerbershausen ein. Gefeiert wird in der Gaststätte „Zum Blauen Bock“. Geplant sind ein großes Weihnachtsbuffet, eine festliche Kaffeetafel und ein, so Vorsitzender Karl Aschoff, attraktives weihnachtliches Programm. Er freut sich auf zahlreiches Erscheinen.