Langfinger in Eichsfelder Garten

Steinheuterode. Eine böse Überraschung erlebte ein Gartenbesitzer im Eichsfeld. Unbekannte hatten sein Grundstück heimgesucht.

Unbekannte wollten offenbar ihren eigenen Garten neu möblieren. Sie sind in der Nacht von Donnerstag zum Freitag widerrechtlich in ein Gartengrundstück in der Dorfstraße in Steinheuterode eingedrungen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, entwendeten die Diebe von dort mehrere Gartenmöbel. Der Wert der Beute wird mit schätzungsweise 1500 Euro angegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.