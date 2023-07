Langfinger klauen Bagger auf einer Baustelle im Eichsfeld

Kallmerode. Schweres Gerät erbeuten Diebe auf einer Baustelle in Kallmerode. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe haben am Wochenende eine Baustelle in Kallmerode heimgesucht und einen Bagger gestohlen. Es handelt sich bei dem Beutegut um einen Kompaktlader vom Typ Bobcat, erklärte die Polizei. Die Beamten haben Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahl aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen. Der Fall hat das Aktenzeichen 0197245.