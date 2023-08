Langfinger lassen Baumaterial im Eichsfeld mitgehen

Duderstadt. Gleich zweimal hatten es Diebe im Eichsfeld auf Baumaterialien abgesehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei in Duderstadt musste in dieser Woche bereits zwei Mal ausrücken, um den Diebstahl von Baumaterialien aufzunehmen. So war in der Nacht von Montag, 7. August, auf Dienstag, 8. August, ein Betrieb im Duderstädter Gewebegebiet „Breiter Anger“ betroffen. Dort haben sich die Täter nach Angaben der Polizei vermutlich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände verschafft, um im Anschluss Wertstoffe im Wert bis zu 7.000 Euro zu klauen. Der Tatzeitraum könne auf 23.30 Uhr bis 5.30 Uhr eingegrenzt werden, heißt es.

Nur zwei Nächte später sei eine Firma in Bilshausen das Ziel der Täter geworden, teilt die Polizei weiter mit. Der Tatzeitraum liege ebenfalls in den Nachtstunden, etwa zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge hätten sich die Täter über die Rückseite des Firmengeländes Zutritt verschafft und zwei Container aufgebrochen. Entwendet wurden verschiedenste Baumaterialien, unter anderem Kabeltrommeln im Gesamtwert von rund 25.000 Euro, so die Polizei. Ob die Taten in Zusammenhang miteinander stehen, könne zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht bestätigt werden. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge, wie Transporter oder andere Kastenwagen, in der Nähe des Tatortes gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/84610 zu melden.