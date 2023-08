Zu einem gemeldeten Einbruch musste die Polizei in Leinefelde ausrücken.

Leinefelde. Diebe hatten es auf das Jugendzentrum in Leinefelde abgesehen. Die Polizei ermittelt.

Ungebetene Gäste hatte das Jugendzentrum in der Leinefelde Goethestraße. Nach Polizeiangaben brachen zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, unbekannte Täter das Tor zur Werkstatt auf und entwendeten verschiedenes Elektrowerkzeug. Dessen Wert wird mit etwa 350 Euro beziffert. Am Tor entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 30 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.