Birkungen. In Birkungen schlugen Einbrecher in einer Gartenanlage zu. Sie verursachten Schaden im vierstelligen Bereich.

Wie die Polizei mitteilt, brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter in sechs Gärten der Gartenanlage „Am Klüschen“ in Birkungen ein. Dort wurden Lauben und Schuppen aufgebrochen und Lebensmittel, Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von geschätzten 1000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei mit etwa 2000 Euro beziffert.