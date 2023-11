Lateinamerikanische Gäste kommen nach Leinefelde

In St. Bonifatius in Leinefelde werden Gäste aus Lateinamerika erwartet.

Leinefelde/Heiligenstadt. Zur Adveniat-Eröffnung gibt es zwei Veranstaltungen im Eichsfeld. Und dazu werden verschiedenste Gäste erwartet.

Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat eröffnet am ersten Advent seine bundesweite Weihnachtsaktion im Erfurter Dom. In diesem Zusammenhang gibt es auch zwei Veranstaltungen im Eichsfeld. Am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr findet in der Leinefelder Bonifatiuskirche ein adventlicher Wortgottesdienst mit Bischof Ulrich Neymeyr und Gästen aus Lateinamerika statt. Danach ist Zeit zur Begegnung mit den Gästen und dem Bischof bei Bratwurst, Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck, sagt Bistumssprecher Peter Weidemann.

Die Adveniat-Aktion in diesem Jahr steht unter dem Motto „Flucht trennt. Hilfe verbindet.“ und stellt die Situation von Migranten in den Mittelpunkt, von denen weltweit jeder fünfte aus Lateinamerika kommt. „Fast eine halbe Million Menschen haben allein in diesem Jahr auf der Flucht vor Verfolgung und Gewalt zu Fuß den lebensgefährlichen Darién-Dschungel zwischen Kolumbien und Panama durchquert“, so Weidemann.

Sozialpastoral für Migrantenund der Glaube

Und genau dort arbeitet die Psychologin Maria Lourdes Álvarez. In dem Wortgottesdienst berichtet sie von ihrer Arbeit in der Sozialpastoral des Bistums Apartadó und was das mit ihrem Glauben zu tun hat.

Den musikalischen Part übernehmen mit traditionellen Adventsliedern und lateinamerikanischen Weisen das Chor- und Instrumental-Ensemble „Sonidos de la Tierra“ aus Paraguay und der Projektchor Leinefelde.

Ebenfalls zur Adveniat-Eröffnung gehört die öffentliche Podiumsdiskussion „Fachkräfte aus dem Ausland: ja - Recht auf Migration: nein?“. Erwartet werden dazu am Donnerstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt Migrationsministerin Doreen Denstädt (Bündnis 90/Die Grünen), der Hauptgeschäftsführer von Adveniat, Pater Martin Maier, und Lourdes Álvarez.