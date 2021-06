Laube und Auto in Leinefelde von Flammen zerstört: Wer hat etwas gesehen?

Leinefelde. Zu diesen beiden Bränden sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Am Abend des 7. Juli wurden in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde eine Skoda Kamiq und in der Nacht zum 10. Juni in der Gartenanlage An der Linne eine Gartenlaube Opfer von Flammen. Die Laube brannte komplett ab und der Kamiq wurde ebenfalls komplett zerstört.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zum Autobrand am Montagabend kurz vor 23 Uhr und zum Laubenbrand in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten? Zeuge werden gebeten, sich unter 03631/960 bei der Kriminalpolizei Nordhausen zu melden.

