Lebewohl in Niederorschel: Regelschule verabschiedet sich von langjährigen Schulleiter

Humorvoll, engagiert, verlässlich, verständnisvoll, optimistisch und vor allem musikalisch – so beschreiben Kollegen und Schüler ihren langjährigen Schulleiter Hermann Rogge und verdrücken kleine Tränchen, weil sie nun „Auf Wiedersehen!“ sagen müssen. Der 65-Jährige geht in seinen wohlverdienten Ruhestand, hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Da hatten es sich Kollegen und Schüler nicht nehmen lassen, ihm einen gebührenden Abschied zu bereiten.

Ein vielfältiges Programm, an dem Schüler aller Klassen, die Grundschule und Weggefährten beteiligt waren, machten es Hermann Rogge wirklich nicht einfach, zu gehen. Seit 2007 war er Schulleiter der Niederorscheler Regelschule, vorher dort Lehrer und stellvertretender Schulleiter. Nach seinem Abitur und dem NVA-Dienst, studierte er in Erfurt Physik und Mathe, denn er wollte schon zu Schulzeiten Lehrer werden. Seinen ersten Dienstort hatte er an der Johann Carl Fuhlrott-Schule in Leinefelde, dann ging es für ihn an die Regelschule nach Großbodungen.

Gesang und Gepfeife bleibt in Erinnerung

In Niederorschel erinnerte man sich vor allem an seinen Gesang, sein Gepfeife. Nie habe man ihn mit schlechter Laune erlebt. Er sei ein beliebter, kompetenter und geachteter Schulleiter gewesen, hieß es aus dem Kollegium.

Die Schüler sagten Lebewohl mit zahlreichen musikalischen Darbietungen vom Chor oder Solisten mit Trompete, Akkordeon, Gitarre und am Klavier. Die Theatergruppe der 7. Klasse zeigte, dass Mathe für das spätere Leben durchaus wichtig sein kann und die Grundschüler sangen, dass er doch noch ganz „knackig“ aussehen würde, obwohl er ja in Rente geht. In einem Wünschebuch hatten alle Klassen eine Seite für den scheidenden Schulleiter gestaltet und es gab eine Schärpe mit der Aufschrift „Bewahrer der schönen Worte“, weil Hermann Rogge immer gern alte Worte, wie Badeanstalt, Bippelchen und Beckelchen verwendete.

Pilgerreise auf dem Jakobsweg geplant

Hermann Rogge selbst sei froh, seinen Ruhestand erreicht zu haben und dabei noch gesund zu sein. Seine sieben Enkel werden ihn wohl auf Trab halten. Auch plant der Kallmeröder eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Er bedankte sich bei allen Kollegen und Schülern, wünschte Gesundheit und Schaffenskraft und gab ihnen mit auf den Weg: „Mathe muss fetzen, Physik muss knallen und Astronomie ist einfach nur romantisch.“ Ob es für seine Familie ein Vorteil ist, dass er jetzt nicht mehr zur Schule geht, sei ungewiss, sagte er mit einem Zwinkern. Er würde die Schule aber auf jeden Fall vermissen.

Und er gab den Schülern an diesem Freitag noch ein Geschenk, denn nach der offiziellen Verabschiedung durften sie alle nach Hause gehen und schon Wochenende haben. Einen Nachfolger für den Schulleiter gibt es aktuell noch nicht. Das Bewerbungsverfahren laufe. Hermann Rogge hat große Fußstapfen hinterlassen und nachhaltige Spuren in der Schule und im Ort, hieß es an diesem Tag.