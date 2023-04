Lehrgang vom Eichsfelder DRK zur Ersten Hilfe bei Kindern

Leinefelde. Medizinische Notfälle bei Kindern sind nicht selten eine besondere Herausforderung. Im Eichsfeld bietet das Deutsche Rote Kreuz einen Lehrgang dazu an.

Einen zweiteiligen Lehrgang in Erster Hilfe bei Kindernotfällen führt der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durch. Beginn ist am Dienstag, 2. Mai, die Fortführung am 9. Mai. Die Kurse beginnen jeweils um 16.30 Uhr in Leinefelde, Leibnizplatz 3.

Der Kurs erstreckt sich über neun Unterrichtseinheiten und schließt mit einem anerkannten Zertifikat ab. Die Kosten betragen 50 Euro pro Teilnehmer.

Anmeldung unter www.drk-eichsfeld.de