Leinebad rüstet sich für die Zukunft

Die Feuertaufe hat sie überstanden, die neue Fasssauna im Leinebad. Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung für die Gäste konnten die Saunafans Anfang des vergangenen Jahres die Neuheit zur Erholung nutzen. Und in den kommenden Monaten wird sich das Gesicht des Leinebades weiter verändern. Teilnehmer der Rehasportkurse, die auch im Lockdown stattfinden dürfen, können die beginnenden Veränderungen im Eingangsbereich des Bades schon sehen.

„Wir werden den Föhnbereich in das hintere Areal verlegen“, sagt Andreas Ebert, Geschäftsführer der Sport und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH, die unter anderem das Leinebad im Auftrag der Stadt betreibt. Dort, wo einst die ersten Umkleidekabinen standen, können sich die Gäste nach der Wiedereröffnung nach dem Lockdown die Haare föhnen. Zudem musste eine Reihe Spinde für den neuen Föhnbereich weichen.

Daniel Kapels und seine Kollegen von der Oldenburger Firma Oltmanns Metallbau GmbH bauen neue Fenster im Leinebad ein. Foto: Sebastian Grimm

„Hier wird eine lange Sitzbank installiert. Wir arbeiten mit der Leinefelder Firma Ladenbau Hunold zusammen. Die Teile werden bereits produziert. Am 8. Februar beginnt der eigentliche Umbau“, sagt Ebert. Möglich wurde dies alles, da das Leinebad weit über 1000 Spinde hat. „Wir wollen für die Zukunft vorbereitet sein, wenn das Hotel steht und die Gäste das Bad mit einem Bademantel erreichen können“, so der Geschäftsführer, der mit dieser Aussage auf eine weitere Veränderung im Eingangsbereich anspielt.

Denn wo sich bisher die Gäste die Haare trockneten, werden zwei Anwendungsräume entstehen. „Hier werden wir in einem traditionelle Chinesische Medizin anbieten und in dem anderen Kosmetikbehandlungen und Fußpflege“, blickt Ebert in die Zukunft. Und auch das Angebot soll mit der hoffentlich baldigen Eröffnung für die Eichsfelder sofort zur Verfügung stehen. „Wir machen alles selbst und haben dafür auch schon das nötige Fachpersonal eingestellt.“ So kann man sich in Zukunft auch von einem Diätassistenten in Sachen Ernährung beraten lassen.

Zudem schreite die energetische Sanierung des Bades voran. Im Bereich des Kinderbeckens wurden bereits die großen Glasscheiben durch neue ersetzt. „Das setzen wir jetzt im Gastronomiebereich fort, und auch die Oberlichter sollen erneuert werden. Die Zweischeibenverglasung wird durch eine Dreischeibenverglasung ersetzt, dadurch erreichen wir eine höhere Energieeffizienz und wir sparen Kosten“, sagt Andreas Ebert. Investiert werden 160.000 Euro. „Wir erhalten eine einhundertprozentige Förderung durch das Programm Energetische Sanierung.“ Der Austausch der Verglasung solle Schritt für Schritt in allen Bereichen erfolgen. Um weitere Kosten zu sparen, werde auch die gesamte Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt. Auch eine Sanierung des Rutschenturmes soll Energie sparen. „Er wirkt wie ein Kühlturm“, sagt Ebert.

Eine größere Investition ist für dieses Jahr in die Technik des Bades geplant. „Wir ersetzen die alten Pumpen durch moderne, die an das Kassensystem gekoppelt sind“, erklärt der Geschäftsführer. Heißt ganz einfach, dass die Pumpen dann mehr nach dem Bedarf arbeiten und nicht voll durchlaufen müssen. Wenn weniger Gäste im Bad sind, wird so weniger Energie verbraucht.