Leinefelde: 130 Jahre Fußballhistorie in Buchform

Im Verlag Rockstuhl Bad Langensalza ist nun ein Buch erschienen, das sich mit der Geschichte des Fußballs in Leinefelde beschäftigt. Manfred Hantke hat in „Zeitreise 1887 bis 2017“ 130 Jahre aufgearbeitet. In sieben Teilen wird der Bogen vom Fußballverein 1909 „Eichsfeldia“ in Leinefelde mit den Sportaktivitäten von 1887 bis 1914 zu den Jahren 1919 bis 1945 und die Entwicklung des Fußballs im Eichsfeld geschlagen. Teil drei beschäftigt sich mit dem Neubeginn im Sport, insbesondere mit dem Fußball nach dem Zweiten Weltkrieg. Weiter geht es mit der DDR-Zeit und dem Bau der „Spinne“ samt Gründung der BSG Fortschritt, nicht zu vergessen die Bezirksliga bis zur Wende. Im Zuge der ereignisreichen Wendejahre beleuchtet Hantke die Neugründung des „SC Leinefelde 1912“ und schließt den Bogen ab der Jahrtausendwende bis zur Gegenwart. Das Buch umfasst insgesamt 301 Seiten und 620 Fotos und Abbildungen.

Zu haben ist das großformatige Taschenbuch im Buchhandel, im Internet und direkt beim Rockstuhlverlag auf dessen Website. „Es wird auch gut nachgefragt“, sagt Steffen Preiß, Inhaber der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt und der Buchwelt Leinefelde.