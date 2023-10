Leinefelde: Fußgänger bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenprall mit einem Autofahrer wird ein Fußgänger in Leinefelde verletzt.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch mit einem Fußgänger in der Geschwister-Scholl-Straße in Leinefelde auf einem Parkplatz kollidiert. Gegen 15.30 Uhr wollte der 46-jährige Mann mit seinem Auto zurückzusetzen.

Hierbei übersah er einen 53-jährigen Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 53-Jährige kam zu Fall, verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.