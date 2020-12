Leinefelde: Gegen Palisaden gefahren und geflüchtet

In der Nacht zum Dienstag gegen 1.40 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Pkw in Leinefelde im Eichsfeld in der Straße An der Försterei mit den Palisaden einer Blumenrabatte. Anstatt die Polizei zu verständigen, fuhr das Fahrzeug in Richtung Johann-Carl-Fuhlrott-Straße davon.

Ein Anwohner, der durch den lauten Aufprall geweckt worden war, verständigte die Polizei. Die Polizisten entdeckten am Unfallort verschiedene Trümmerteile vom Unfallfahrzeug. Demnach müsste es sich bei dem Auto um einen Audi A 3 gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wem ist in der Nacht ein Audi A 3 mit Beschädigungen im Frontbereich aufgefallen oder wer hat einen abgestellten, geparkten Audi A 3 entdeckt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.