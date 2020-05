Leinefelde in Zeiten des Sozialismus

In Buchform ist jetzt die Festschrift zum 50-jährigen Stadtjubiläum Leinefeldes erschienen, das 2019 gefeiert wurde. Torsten W. Müller, Leiter des Eichsfeldmuseums in Heiligenstadt, und Natalie Hünger, Fachamtsleiterin der Stadt Leinefelde-Worbis, haben das Buch mit dem Titel „Leinefelde im Sozialismus” im Auftrag der Stadt herausgegeben. Es enthält neben vielen historischen Fotos drei Vorträge, die zum Jubiläum gehalten wurden: den Beitrag des Hüpstedter Historikers Christian Stöber zum Thema „Sozialistische Musterstadt? Leinefelde und die SED-Diktatur im Eichsfeld”, das Referat von Torsten W. Müller „Die Kirche ist der FDJ wesentlich überlegen. Leinefelde als Rennstrecke zwischen katholischer Kirche und sozialistischem Staat” sowie die gemeinsame Festrede „50 Jahre Stadtrecht Leinefelde. Eine Zeitreise in 16 Stationen” von Bürgermeister Marko Grosa und Ehrenbürgermeister Gerd Reinhardt. Das Werk hat 120 Seiten und beleuchtet die Geschichte der Stadt Leinefelde von ihren Anfängen bis zur Gegenwart in vielen Facetten und soll zu deren Aufarbeitung beitragen. Es kann bei der Stadt für 12 Euro plus Versandgebühr per E-Mail unter tourismus@leinefelde-worbis.de bestellt werden.