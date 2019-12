Leinefelde und die Gartenschau: Von Industrie- zu Gartenstadt

„Aussöhnung zwischen Stadt und Landschaft“ – unter diesem Motto soll die fünfte Thüringer Landesgartenschau 2024 in Leinefelde-Worbis stattfinden. Nun wird es auch langsam konkret, denn Montag fand die Preisverleihung zum Realisierungswettbewerb statt. Elf Arbeiten hatte sich das Preisgericht angeschaut, sie diskutiert. Dieses bestand aus Sachpreisrichtern, zu denen auch Einheitsstadt-Bürgermeister Marko Grosa, Leinefeldes Bürgermeister Dirk Moll oder der stellvertretende Landrat Gerald Schneider zählten, sowie Fachpreisrichtern aus den Bereichen Landschaftsarchitektur, Architektur und Stadtplanung. Drei Preise und eine Anerkennung wurden nun vergeben.

Überzeugt habe die Idee der Bewerbergemeinschaft „plandrei“ Landschaftsarchitektur GmbH aus Erfurt, „quaas-stadtplaner“ aus Weimar und „pape+pape architekten“ aus Kassel, weil sie das Motto wörtlich genommen haben, so Leinefeldes Stadtplanungsberater Hermann Sträb. Er führte die Anwesenden bei der Preisverleihung noch einmal kurz durch alle Arbeiten der Preisträger. Kritisieren wollte er aber dabei nicht, sondern nur die guten Ideen herausstellen.

Natürlicher Park für die Landesgartenschau 2024

Der Gewinner habe einen fließenden Verlauf von der Stadt zur Landschaft geschaffen und einen entspannt, einfachen und natürlichen Park geplant – die Ohne-Aue. Für deren Renaturierung, denn sie verläuft aktuell in weiten Teilen gut zwei Meter tief in einem Graben, wurde eine Machbarkeitsstudie angefertigt.

Die Planer stellen sich eine Promenade entlang des Baches vor, die dem Verlauf des Gewässers folgt. Der Jury habe auch gefallen, dass entlang der Ohne-Aue Spiel- und Sportangebote realisiert werden sollen, denn „eine Abfolge von Spielplätzen an der Promenade ist sowohl für das Quartier als auch für Spaziergänger und Fahrradfahrer aus dem Umfeld attraktiv“, heißt es in der Begründung.

In das Quartier, damit ist die Gartenstadt gemeint, führen Stichwege von Seiten der Ohne. Sie erstreckt sich mit sieben Baufeldern entlang der neuen, mittig angeordneten Anwohnerstraße, von Ost nach West bis an die Beethovenstraße.

Auch an die Nachnutzung wird gedacht

Die Gartenstadt wird zur Landesgartenschau bereits ihre Wege und Plätze sowie einzelne exemplarische Bauwerke zeigen und auch die Schaugärten beheimaten. In der Nachnutzung können dort weitere Ein- oder Mehrfamilienhäuser entstehen. Auch sind öffentliche und private Freiflächen geplant. Sie gliedern den Raum von Nord nach Süd und bilden einen „interessanten Kontrast zu den Gartenflächen, die jeweils den Bauten zugeordnet sind“, so die Jury. „Diese Freiflächen vernetzen die Gartenstadt mit dem Landschaftsraum sehr ausdrucksstark und rechtfertigen damit auch den Entfall der Kleingärten an dieser Stelle.“ Zum Beispiel beim Thema Kleingärten kamen auch Berater des Preisgerichtes ins Spiel. So wurde Bernd Reinboth, erster Vorsitzender des Eichsfelder Kreisverbandes der Kleingärtner, nach seiner Expertise gefragt. Für alle, die ihren Kleingarten behalten wollen, werde es Alternativangebote seitens der Stadt geben.

Das Ausstellungskonzept der Gewinner bezeichnet die Jury als „mit seiner Grundordnung plausibel“. Die Promenade ist dabei das verbindende Rückgrat der Ausstellung und leitet über in die kleinteilige gärtnerische Ausstellung in der Gartenstadt.

Zufriedenes Fazit aller Beteiligten

Die Gewinner-Arbeit habe mit ihren Beitrag die Aufgabe mit Bravour gelöst, machte Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Einheitsstadt, deutlich. Und Hermann Sträb vervollständigte das Lob mit: „Wir haben genau das gefunden, was wir gesucht haben.“ Stefan Dittrich, Geschäftsführer des Büro „plandrei“ Landschaftsarchitektur GmbH aus Erfurt, bedankte sich für das Vertrauen. „Wir haben diese schöne Aufgabe ganz locker durchlaufen. Es war wirklich außergewöhnlich harmonisch innerhalb unserer Arbeitsgemeinschaft mit der von der Stadt als Auslober gestellten Planungsaufgabe“, gab er dann das Lob zurück.

Die Arbeit ist jetzt als Vorentwurf zu verstehen, erklärte Hermann Sträb. Nun können noch einige Vorstellungen oder auch Einwände der Stadt eingearbeitet werden. Dann beschließt der Stadtrat über den städtebaulichen Entwurf und dann, ja dann, wird das Gelände der Landesgartenschau 2024 langsam in der Leinefelder Südstadt entstehen und dem einstigen Dorf wieder einmal eine neue städtebauliche Wende bescheren.