Leinefelde: Vier Stunden Saxofonklänge und Orchestermelodien

Schon bevor das Konzert des „Glenn Miller Orchestra“ unter der Regie von Wil Salden am Dienstagabend in der Leinefelder Stadthalle losging, herrschte im Foyer beste Stimmung, denn das Saxofon-Sextett der Eichsfelder Musikschule unter Leitung von Wolfgang Busse stimmte die Gäste mit eingängigen Melodien auf den Abend ein.

Sie swingten durch das Foyer, schnipsten mit den Fingern und jazzten. Allen voran Lorenz Knauft. Der Eichsfelder rockte mit seinem Saxofon durch die Halle und ahmte mit seinem Instrument auch mal eine Gitarre nach. Das Foyer füllte sich. Die Leute hatten gute Laune mitgebracht, nicht nur wegen dem, was noch kommen sollte.

„Wir lieben die Musik, die alten Sachen von Bennie Goodman und die Evergreens, die hier gespielt werden“, sagten Stefan Nietz, Patrick Madeheim und Olaf Eberhardt aus Worbis. Nach eineinhalb Stunden Einstimmung machten sich die 250 Gäste auf in die Konzerthalle.

Orchesterleiter Wil Salden führte im weißen Jackett sein 18-köpfiges „Glenn Miller Orchestra“ an. Die fünf Saxofonisten, vier Zugposaunisten, vier Trompeter, sowie der Schlagzeuger, der Kontrabassspieler und der Chef am Piano zeigten, dass sie zu den besten Orchestermusikern Europas gehören. Die Bläser aus Deutschland, Holland und den USA schmetterten mit aufgelegtem Schalldämpfer, spielten Soli und vergaßen auch nicht immer wieder Späße ins Gesamtkonzept mit einzubinden.

Wil Salden kündigte mit Eva Buchmann eine der besten Sängerinnen Europas im Big-Band-Genre an. Die junge Dame sang Titel wie „It Seems, I Have Heard This Song Before“ von Jule Style und Sammy Cahn oder „Somewhere Over the Rainbow“, aus dem Musical „Der Zauberer von Oz“. Schließlich kam ein Musiker nach dem anderen nach vorne um kurze Soli, begleitet vom Orchester, zu spielen.

„Das ist ein Super-Konzert. Unsere Söhne haben im Vorprogramm gespielt“, sagten Claudia Wehling, Evelin Nentwich und Doreen Krieter-Hansen. Eine der Zugaben, die das Orchester spielte, war die Erkennungsmelodie des amerikanischen Big-Bandleaders Glenn Miller schlechthin. So bildeten der Ohrwurm „In the Mood“ den Schlusspunkt des Swingabends in Leinefelde. Die Gäste applaudierte stehend.