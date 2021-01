Leinefelde-Worbis: Audioanlagen in Stadien werden erneuert

Leinefelde-Worbis. In den beiden stadteigenen Stadien wird in diesem Jahr durch den Eigenbetrieb Sport und Freizeit Leinefelde-Worbis GmbH investiert. Die Audioanlagen werden laut Andreas Ebert, Geschäftsführer der GmbH, erneuert. Insgesamt investiert der Eigenbetrieb für diese Maßnahmen in den Ortsteilen Leinefelde und Worbis 35.000 Euro. Neben dieser Investition sind auch noch Arbeiten an der Laufbahn im Worbiser Stadion geplant.