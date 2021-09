Der Holzsteg am Leinefelder Stadtteich wurde durch Feuer beschädigt.

Leinefelde-Worbis: Holzsteg am Stadtteich in Brand gesetzt

Leinefelde. Ordnungsamt von Leinefelde-Worbis bittet um sachdienliche Hinweise

Dass der Steg am Märtens Teich in Leinefelde durch Feuer vorsätzlich beschädigt wurde, meldete ein aufmerksamer Bürger am frühen Dienstagmorgen der Stadtverwaltung.

Der Mann hatte noch die Reste des Feuers gelöscht, berichtet René Weißbach, stellvertretender Fachamtsleiter für Öffentlichkeitsarbeit. „Für das Engagement möchten sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes herzlich bedanken“, ergänzt er.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch das mutwillig entzündete Feuer auf dem Holzsteg sei eine Fläche von etwa 1,20 Meter Mal 0,50 Meter völlig zerstört worden. Der Schaden belaufe sich nach jetzigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Schadenssumme, so René Weißbach, könne sich aber durchaus noch erhöhen, wenn auch tragende Teile durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Stadt Leinefelde-Worbis habe vor einigen Wochen eine Prämie von 500 Euro in Aussicht gestellt, wenn jemand sachdienliche Hinweise zu Verursachern geben könne. Diese Summe steht laut Weißbach auch in diesem Fall bei entsprechenden Hinweisen zur Verfügung.

Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise geben können, sollten sich an das städtische Ordnungsamt, das telefonisch unter der Rufnummer 03605/200250 erreichbar ist, wenden oder an die Polizeiinspektion Eichsfeld, Tel. 03606/6510.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.