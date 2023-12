Leinefelde-Worbis jetzt zwischen zwei Buchdeckeln

Eichsfeld Ein nagelneuer kleiner Bildband zeigt die Schönheiten von Leinefelde-Worbis. Der Herausgeber ist ein Eichsfelder mit Leib und Seele.

Immer wieder ist Steffen Preiß in seinen beiden Eichsfelder Buchhandlungen gefragt worden, ob er denn nicht ein Buch über Leinefelde-Worbis habe. Jedes Mal, so erzählt er, musste er bedauernd die Hände heben. „Es gab nichts“, sagt er. Irgendwann vor zwei Jahren sagte er sich, wenn es nichts gibt, dann müsse er selbst handeln.

Bei einer Buchmesse kam er mit dem Team vom Stadt-Bild-Verlag Leipzig ins Gespräch. Man war sich schnell einig: Das machen wir. Natürlich habe es dann noch etwas gedauert. „Es ist nicht wenig Arbeit“, weiß Steffen Preiß. Als Autorin konnten er und der Verlag schließlich die freie Journalistin Ilka Kühn gewinnen, die mit Leinefelde-Worbis eng verbunden ist. Die Fotos erstellte mit Sven Wieder ein Fotograf des Verlages. Er war längere Zeit durch die Stadt und sämtliche Ortsteile gereist, um die markanten Gebäude, Ansichten und Schönheiten im Bild festzuhalten.

Entstanden ist so ein kleiner aber feiner Bildband mit reichlich informativem Begleit-Text. Zwischen den beiden festen Einbanddeckeln - der Titel zeigt die Burg Bodenstein - stecken 48 Seiten aus Hochglanzpapier. „Ja, es ist ein kleiner Bildband, kein dickes Werk, aber ich bin schon stolz darauf“, sagt Steffen Preis als Herausgeber. Für die Qualität des Buches seien auch die Herstellungskosten nicht gerade günstig, weiß Preiß. „Und ich verdiene mir beim Verkauf auch keine goldene Nase“, schickt er hinterher. Er sei Eichsfelder mit Leib und Seele.

Zu haben ist das Buch ausschließlich in seinen beiden Buchhandlungen „Buchwelt“ in Leinefelde und „Eichsfelder Bücherstube“ in Heiligenstadt. „Nein, auch nicht online“, sagt er. Zu haben ist das Buch „Leinefelde-Worbis und seine Ortsteile“, ISBN-Nummer 978-3-96579-850-2, für 23,95 Euro