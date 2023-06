Leinefelde-Worbis kann Millionenkredit aufnehmen

Leinefelde-Worbis. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat die Haushaltssatzung der Stadt Leinefelde-Worbis für das Jahr 2023 genehmigt. Somit ist die Aufnahme eines Millionenkredits für geplante Projekte jetzt möglich.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Leinefelde-Worbis für das Jahr 2023 wurden von der Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld genehmigt. „Der Bescheid dazu ist am Dienstag in der Stadtverwaltung eingetroffen“, erklärt René Weißbach, stellvertretender Fachamtsleiter Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus/Kultur. Damit verbunden sei auch eine Genehmigung für die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Millionen Euro für Investitionen, soweit „die Finanzierung der Maßnahmen insbesondere durch bestandskräftige Zuwendungsbescheide gesichert ist“.

Der Stadtrat von Leinefelde-Worbis hatte den Haushalt für das Jahr 2023 in seiner Sitzung am 20. März diesen Jahres das erste Mal beschlossen. Anschließend wurde er der Kommunalaufsicht zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Nach Beratungen der Stadt mit der Behörde musste die Haushaltssatzung mit dem Zahlenwerk überarbeitet werden. Aufgrund der Änderung musste nochmals ein Stadtratsbeschluss gefast werden, dies erfolgte am 30. Mai.

„Die größten investiven Maßnahmen wird es in diesem Jahr im Rahmen der Vorbereitung der Landesgartenschau in Leinefelde geben. Hier stehen im Haushaltsjahr knapp 20 Millionen Euro als Auszahlungen im Plan. Insgesamt will die Stadt dieses Jahr knapp 38,7 Millionen Euro in ihren elf Ortsteilen investieren“, sagt René Weißbach. „Ich bedanke mich bei der Rechtsaufsicht des Landkreises Eichsfeld für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen und Monaten“, so Stadtbürgermeister Christian Zwingmann (parteilos).

Vom 16. Juni bis 3. Juli kann die Haushaltssatzung in beiden Bürgerbüros eingesehen werden.