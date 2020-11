Leinefelde-Worbis: Ordnungsamt kämpft gegen illegale Müllablagerungen

Illegale Müllablagerung am Garagenkomplex Hausener Weg in Worbis.

„Scheinbar können es einige Personen nicht lassen, ihren Abfall immer wieder auf nicht dafür vorgesehenen Flächen im Stadtgebiet zu entsorgen, obwohl für alles die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten vorgehalten werden“, ist das Ordnungsamt der Stadt Leinefelde-Worbis sauer.

Derzeit seien vor allem die öffentlichen Flächen am Garagenkomplex Hausener Weg in Worbis und in der Goethestraße in Leinefelde beliebte Orte, um missliebigen Abfall loszuwerden. Auch verschmutzte Containerstandorte, besonders am Zentralen Platz in Leinefelde und in der Tom-Mutters-Straße in Worbis, aber auch in den einzelnen Ortsteilen, seien wöchentlich vorzufinden.

Nicht nur die Ordnungsbehörde, sondern auch viele Einwohner seien inzwischen verärgert über die wilden Müllablagerungen. „Abgesehen vom unschönen Anblick bedeuten diese immer einen erheblichen Mehraufwand und zusätzliche Kosten für die Stadt, da diese Entsorgungen von Mitarbeitern des Bauhofes erledigt werden“, gibt Stadtsprecherin Natalie Hünger zu bedenken. Besonders in der Goethestraße sei festzustellen, dass die geräumte Fläche spätestens nach einer Woche wieder genauso aussehe.

Durch aufmerksame Bürger konnte jüngst eine Person, die ihren Müll wild abgelagert hat, festgestellt werden. Hier wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Ordnungsbehörde der Stadt weist alle Bürgerinnen und Bürger noch mal darauf hin, die Abfälle in den entsprechenden Recyclingcontainern zu entsorgen. „Sperrmüll und Elektrogeräte können bei den Eichsfeldwerken zur Abholung angemeldet oder selbst zur Deponie Beinrode gebracht werden. An den Anlieferstationen in Worbis und in Leinefelde können Grünschnitt und Gartenabfälle kostenlos abgegeben oder ebenfalls zur Deponie gebracht werden“, verweist das Ordnungsamt auf die zuständigen Stellen.

Das Amt lobt jetzt eine kleine Belohnung aus. Bürger, die illegales Müllentsorgen oder die Verschmutzung von Containerstandorten beobachten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ordnungsamt zu melden. Sofern danach Ermittlungen erfolgreich sind, gibt es 50 Euro.