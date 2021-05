Leinefelde-Worbis versteigert Fahrräder, Handys und mehr

Leinefelde-Worbis. Am 27. Mai bietet die Stadt im Eichsfeld Fundstücke an, die niemals abgeholt wurden: Mobiltelefone, Schmuck und sogar einen neuen Drucker.

Zu einer öffentlichen Versteigerung von Fundsachen lädt die Stadt Leinefelde-Worbis am Donnerstag kommender Woche, 27. Mai, ab 15 Uhr, auf das Gelände des städtischen Bauhofes in der Birkunger Straße 51 im Ortsteil Leinefelde ein. Meistbietend gegen Barzahlung versteigert werden Gegenstände, die von Juni 2017 bis März 2020 im Fundbüro abgegeben wurden, teilt Stadtsprecher René Weißbach mit. Schon mehrfach hat die Stadt in den vergangenen Jahren solch eine Fundsachenversteigerung angeboten und war auf gute Resonanz gestoßen.

Dieses Mal gehören wieder zahlreiche gebrauchte Fahrräder, diverse Kleidungsstücke und Armbanduhren, aber auch Schmuckgegenstände, eine Spielzeugkiste, Brillen und Mobiltelefone dazu. Sogar Fotoapparate, Rucksäcke, Werkzeugkisten sowie ein neuer Drucker der Marke Canon finden sich unter den Auktionsobjekten.

„In sämtlichen Fällen haben die Finder auf den Gegenstand verzichtet“, versichert die Stadt. Aber René Weißbach betont ausdrücklich: „Eine Gewährleistung für den Wert sowie die Funktionsfähigkeit der Fundgegenstände wird nicht übernommen.“ Die Größe von Kleidungsstücken werde, sofern ersichtlich, ausgewiesen.

Am Veranstaltungsort gelten die aktuellen Corona-Hygieneschutzmaßnahmen.